The Economist прогнозирует, как будут выглядеть разные уровни глобального потепления

Каких изменений ждать нашей планете.

Парижское климатическое соглашение, достигнутое на саммите Организации Объединенных Наций в 2015 году, обязало 194 страны, которые его подписали (плюс Европейский Союз) бороться с глобальным потеплением и поддерживать среднюю температуру в мире «значительно ниже» 2 ° C относительно доиндустриального уровня. Но мир уже приближается к переходу этой грани, цитирует The Economist издание «Зеркало недели. Украина».

В последние годы средняя глобальная температура была по меньшей мере на 1 ° C выше, чем в конце XIX века, в 2020 году температура была на 1,2 ° C выше доиндустриального уровня. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что превышение 1,5 ° C до 2024 года выглядит вполне возможным.

Главная часть глобального потепления началась с 1975 года, средняя температура в мире поднималась со скоростью около 0,15-0,2 ° C на десятилетие. Накопление парниковых газов в атмосфере делает дальнейшее потепление неизбежным. Но какую разницу имеють несколько десятых градуса для планеты?

1,5 °С

Мир уже переживает все более экстремальные погодные явления, включая сильные штормы и непредсказуемые типы осадков, что в некоторых местах приводит к наводнению, а в других вызывает засуху. Даже если среднее глобальное повышение температуры стабилизируется на уровне 1,5 ° C, ситуация все равно будет ухудшаться.

Ежегодная вероятность аномальной тепловой волны, что определяется как четыре дня с максимальными температурами выше обычного теплого сезона, во всех частях мира возрастет с 5% до 28%. Уровень моря поднимется на 40-80 см, если добавить таяние ледников, распад арктического льда и увеличение объемов теплых океанов - этого более чем достаточно, чтобы такие «низкие» островные государства, как Мальдивы, ушли под воду. Разрушительные лесные пожары, подобные тем, которые наблюдались в Австралии и на западном побережье Америки в последние годы, также станут более частыми.

Не на все уголки планеты потепление будет влиять одинаково. Температура будет быстрее повышаться на полюсах, но медленнее в тропиках. Однако именно тропические регионы более восприимчивы к серьезным изменениям цикла осадков.

Даже эти широкие тенденции не дают полного представления о развитии событий – на повышение температуры влияет много факторов. Например, части Южной Африки потеплели быстрее, чем регионы на севере Австралии. Антарктика остается упорно более прохладной по сравнению с Арктикой.

Многие люди уже испытывают негативные изменения. Более пятой части населения мира живет в районах, где температура в теплые сезоны поднялась более чем на 1,5 ° C (в среднем между 2006 и 2015 годами). Примерно десятая часть земного шара имела температуру на 2 ° C и более выше доиндустриального уровня между 2014 и 2018 годами, включая Арктику, части Ближнего Востока, Европы и Северной Азии.

2 °C

По данным Межправительственной группы по изменению климата, существует большая разница между последствиями потепления на 1,5 ° C и 2 ° C. Уровень моря может подняться еще на 10 см к 2100 году. Еще большее повышение уровня моря представляет угрозу для небольших островных государств, а также низко расположенных прибрежных районов, таких как Бангладеш и земли вокруг Нила. Периоды экстремальной жары также станут более частыми.

Такие города, как Карачи в Пакистане или Калькута в Индии, ждут ежегодные волны жары, как в 2015 году, в результате которых погибли тысячи людей. Более 400 млн людей могут стать жертвами экстремальной жары.

Сотни миллионов людей столкнутся с бедностью в результате потерь в сельском хозяйстве и продовольственной незащищенности. Многие из них будут вынуждены покидать дома. В результате массовой миграции может начаться борьба за дефицитные ресурсы, такие как еда и вода.

Значительно пострадает и мировая экономика: повышение температуры на 2 ° C может уменьшить глобальный ВВП на человека на 13% к 2100 году, прогнозируют исследователи Оксфордского университета. Повышение глобальной температуры на 1,5 ° C уменьшит ВВП на человека на 8%.

Жертвами глобального потепления будут не только люди. При повышении температуры на 2 ° C 18% видов насекомых потеряют больше половины своей среды существования, как и 16% растений и 8% позвоночных животных. Почти все коралловые рифы могут исчезнуть, даже при температуре 1,5 ° C их останется только 10-30%.

Такое воздействие на глобальное биоразнообразие имеет последствия и для людей. Насекомые опыляют посевы. Растения поглощают углекислый газ. Коралловые рифы являются питомниками популяций рыб.

Выше 2 °C

Связь между повышением глобальной температуры и разрушительными последствиями для планеты не является линейной. Три градуса потепления выше доиндустриального уровня не были бы вдвое хуже 1,5 ° C, или 2 ° C.

Чем больше температура повышается, тем больше мир рискует пройти ряд переломных моментов, положив начало процессам, которые кардинально изменят поведение планеты (хотя ученые не уверены, когда именно это произойдет).

Резким изменением может стать сбой глобальной системы циркуляции океана, которая помогает распределять тепло по всему миру (например, через Гольфстрим) и определяет региональные закономерности погоды.

Другие изменения - дождевые леса, переходящие в саванну, распад ледникового покрова Арктики или Антарктики и огромное количество метана, выделяемого в результате таяния вечной мерзлоты. Каждый сценарий может разыгрываться различными путями, которые почти невозможно предсказать. Последствия могут варьироваться от расширения пустынь к резким изменениям погодных условий и дальнейшего повышения температуры.

Цель обещаний стабилизировать повышение температуры примерно до 1,5 ° C предусматривает избежать худших последствий глобального потепления. Но, несмотря на обязательства Парижского соглашения и планы различных стран уменьшить выбросы парниковых газов к нулю - мир все еще находится на пути глобального потепления на 2 ° C.

Даже если все страны достигнут своих целей, климатологи прогнозируют, что к концу века глобальная температура поднимется на 2,3 ° -2,4 ° C выше доиндустриального уровня. Небольшая, казалось бы, разница в градусах будет иметь колоссальное влияние на то, насколько пригодной для жизни останется планета, резюмирует издание.

Сильные штормы и наводнения вследствие обострения климатического кризиса активизировали переселение людей. В частности, изменение климата повысило внутреннюю миграцию населения стран до рекордных показателей во всем мире. В последнее время люди чаще покидают свои дома из-за климатического кризиса, а не из-за эскалации военных конфликтов.

Проблема изменения климата становится все более серьезной. Серия сильной засухи в Европе с 2014 года является наиболее критической за последние две тысячи лет.

Исследование проанализировало кольца деревьев начиная со времен Римской империи. Ученые заявили, что глобальное потепление является наиболее вероятной причиной недавнего роста температуры и экстремальной жары.

