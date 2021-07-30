Президент Израиля получил третью дозу вакцины от COVID-19 1 30.07.2021, 15:10

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Фото: facebook.com/PMORUS

Минздрав страны принял решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет.

Президент Израиля Ицхак Герцог и его жена получили третью дозу прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, пишет сайт korrespondent.net.

«Мы открываем кампанию вакцинации для защиты взрослых граждан государства Израиль. Господин президент, спасибо, что вы во главе. Мы идем за вами. Удачи», - заявил Беннет.

Напомним, Минздрав Израиля принял решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой вакцины от коронавируса. Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения.Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане, с момента получения второй прививки у которых прошло пять месяцев.

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