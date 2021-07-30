Польша остается в лидерах ЕС по низкому уровню безработицы 2 30.07.2021, 15:23

Данные Евростата.

Польша остается в лидерах Европейского союза по низкому уровню безработицы. По данным Евростата, в июне этого года без работы числились 3,6% поляков, передает «Польское радио».

Такие же показатели фиксировались на Мальте. Лучше ситуация с безработицей в Евросоюзе наблюдалась только в Чехии – 2,8% – и Нидерландах – 3,3%.

Стоит отметить, что из-за разных методологий подсчета данные Евростата отличаются от данных, предоставленных Главным статистическим управлением. По подсчетам польского статистического ведомства, уровень безработицы в Польше в июне составил 5,9%.

Хуже всего ситуация на рынке труда в ЕС наблюдается в Греции и Испании, где уровень безработицы превысил 15%. Средний показатель безработицы по ЕС в июне составил 7,1%, то есть порядка 15 млн человек.

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