«Яндекс.Гоу»: Десятки тысяч белорусов останутся без подработки 4 30.07.2021, 15:34

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Власти решили взяться за таксистов.

Поездки в такси и междугородных маршрутках станут безопаснее, но… дороже. Опубликован проект Указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», который внесёт существенные изменения в деятельность перевозчиков. «Вечерний Гродно» узнал, что об этом думают таксисты и «нерегулярщики», которых коснутся новшества, и что это значит для пассажиров.

Что будет нового

Самое главное нововведение — появятся регистрационные карты на каждое транспортное средство и карты допуска водителя и диспетчера. Их должны будут получать все таксисты, нерегулярные перевозчики, а также диспетчерские, в том числе и онлайн-сервисы типа «Яндекс.Гоу» или «Максим». Деятельность без этих документов будет считаться незаконной.

Оформлять, регистрировать, вести учёт, приостанавливать, прекращать и возобновлять действие карт будет Транспортная инспекция. Появится электронный ресурс, где у каждого водителя такси или маршрутки появится личный кабинет.

За оформление и регистрацию карт придётся заплатить: регистрационной — одна базовая (29 рублей), карты допуска водителя — половина базовой (14,5 рубля), карты допуска диспетчера — 100 базовых (290 рублей). Любое внесение изменения в документ тоже платное.

Кроме того, диспетчерские службы, включая интернет-сервисы, обязаны до двадцатого числа, следующего за отчётным кварталом, предоставлять данные о выполненных перевозках.

Транспортная инспекция может приостановить действие карты допуска водителя на месяц, регистрационной карты или карты допуска диспетчера — на три месяца. Это возможно, если выполняются регулярные перевозки под видом нерегулярных, в налоговую предоставлен недостоверный отчёт, используются незарегистрированные информационные платформы и другое.

И ещё одно важное изменение в указе — с таксистами должны быть заключены трудовые договоры, а не договоры подряда. Арендаторами машин смогут быть только ИП и юрлица.

Из такси пересядут в троллейбус

Оператор пассажирских перевозок, который контролирует деятельность перевозчиков, а также добросовестные руководители служб такси считают, что новый указ создаст равные условия для всех перевозчиков и заставит нелегалов, наконец, выйти из тени.

— Сейчас в сфере такси «черноты» тьма-тьмущая. Не дай бог у нелегала авария: чеков нет, таксометра нет, страховки пассажиров нет. Водители медика не проходят, работают сутками, потому что контракта нет, а договор подряда не подразумевает учёт рабочего времени, — говорит директор одной из служб такси в Гродно Эльвира Лаптева. — Мы работаем с 2008 года в соответствии с законом. Все необходимые документы и приборы есть, водители трудоустроены, худо-бедно, но за машинами смотрю.

По мнению легальных таксистов, благодаря новому указу число такси в городе станет меньше, поездки будут безопаснее, но подорожают.

— Поездка в такси равна одному литру топлива, а ведь раньше этот вид транспорта считался элитным. С Парижской Коммуны на Врублевского проезд стоил три рубля, в то время как талончик — только пять копеек, — приводит пример Эльвира Лаптева.

В ГП «Оператор пассажирских перевозок» говорят, что, поскольку такси подорожает, часть клиентов пересядет на общественный транспорт.

— Сейчас нет возможности обновлять автопарк, но она появится с введением нового указа, — уверен начальник отдела организации перевозок ГП «Оператор пассажирских перевозок» Вадим Васильев. — Будет порядок и в сфере нерегулярных перевозок, из-за которых страдают добросовестные регулярные маршрутчики.

Нет реальных данных, сколько пассажирских перевозчиков катает в области. Но, сопоставив сведения ГАИ о регистрации транспорта и число регулярных перевозчиков, можно предположить, сколько ездит в «нерегулярке». Так, в регулярных перевозчиках задействовано 503 автобуса категории М2 массой до 5 тонн. В то же время на учёте в ГАИ их более 1600. Выходит, каждый третий — нерегулярщик.

Нерегулярные перевозчики: указ только усугубит ситуацию

Нерегулярные перевозчики уверены, что новый указ не решит проблемы в транспортной сфере, а только усугубит непростую ситуацию.

Сегодня к нерегулярным относятся заказные перевозки (обслуживание свадеб, похорон, доставка рабочих, командированных, турпоездки, поездки группой с одной целью) и такси. В этих случаях действует уведомительный принцип, а работа определяется заказом-нарядом.

— Принятие указа в таком виде, как он есть, максимально негативно воспримется на рынке пассажирских перевозок. На сегодняшний день большая часть нерегулярных перевозчиков стремится перейти на работу в регулярном сообщении. Но сделать это самостоятельно они не могут, так как присутствует Оператор пассажирских перевозок, который проводит выборочную политику в отношении перевозчиков и решает, кому работать на рынке регулярных перевозок, — отмечает председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков Оксана Мягкова.

По её словам, в первую очередь от указа пострадают пассажиры, потому что подорожает проезд в маршрутках.

«Яндекс.Гоу»: десятки тысяч людей останутся без подработки

Новый указ сильно повлияет на работу онлайн-сервисов дешёвого такси, таких как «Яндекс.Гоу». У него нет своих водителей и автомобилей, сотрудничает с местными таксопарками-партнёрами.

— Прежде всего указ ударит по наименее защищённым слоям населения — тем, для которых работа в такси — это дополнительный источник заработка. По нашим подсчётам, практически половина водителей, а это десятки тысяч человек в стране, уйдёт из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное время: после основной работы, сезонно и так далее. При этом, очевидно, регулятор не задумывался о том, где люди найдут замену доходу в такси, как будут обеспечивать себя и семьи, — говорит директор по связям с государственными органами на международных рынках «Яндекс Go» Максим Козлов.

По его словам, при сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены. Ограниченное количество новых, «лицензированных», перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас высокий спрос на такси. В результате вырастут цены на поездки, увеличится время ожидания машины. Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят о том, что сильно пострадает качество услуги: водители не будут соревноваться за пассажира, а примутся навязывать свои условия и цены.

— Следующим шагом станет возвращение серого рынка, когда проще и дешевле поймать «частника» на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому — большой вопрос, — считает Максим Козлов. — В конечном итоге проиграет и государство: в погоне за ужесточением регулирования резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмётся в размерах), а новые частные игроки в серой зоне уплатой налогов заниматься не будут. Упадёт и занятость населения, потому что нет смысла для подработки в такси получать лицензию на себя и на машину.

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