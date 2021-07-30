Киберпартизаны взломали серверы с видеозаписями оперативных дронов МВД 9 30.07.2021, 15:34

17,024

Эти видеокадры войдут в историю Беларуси.

Киберпартизаны взломали серверы с видеозаписями оперативных дронов МВД.

Благодаря этим кадрам мы вновь можем увидеть, сколько людей выходило в центр Минска осенью прошлого года.

«Летом-осенью 2020 мы были свидетелями и участниками наиболее массовых выходов свободных духом людей. Только посмотрите как много было нас, и как мало было их.

Белорусы, можем повторить?» — пишуте киберпартизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».