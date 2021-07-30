Киберпартизаны взломали серверы с видеозаписями оперативных дронов МВД9
- 30.07.2021, 15:34
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Эти видеокадры войдут в историю Беларуси.
Киберпартизаны взломали серверы с видеозаписями оперативных дронов МВД.
Благодаря этим кадрам мы вновь можем увидеть, сколько людей выходило в центр Минска осенью прошлого года.
«Летом-осенью 2020 мы были свидетелями и участниками наиболее массовых выходов свободных духом людей. Только посмотрите как много было нас, и как мало было их.
Белорусы, можем повторить?» — пишуте киберпартизаны.