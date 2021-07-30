Семье из РФ предъявлены в Испании обвинения в отмывании миллионов для президента Экваториальной Гвинеи и его окружения 1 30.07.2021, 15:46

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Теодоро Обиянг, президент Экваториальной Гвинеи

фото: afp

Теодоро Обианг правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года и незаконно выводит деньги из бюджета страны.

Испанская антикоррупционная прокуратура завершила расследование и предъявила обвинение в отмывании денег семье Кокоревых, выходцам из России, которые долгое время жили в Испании.

По данным следствия, которые приводит El Pais (перевод - «Настоящее время»), Владимир Кокорев, его жена Юлия, а также их дети Игорь и Владимир за 15 лет легализовали для долговременного президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обиянга (он единолично правит страной с 1979 года) и его родственников 679 млн евро через разветвленную сеть компаний в офшорах и испанские банки. В частности, они покупали для него недвижимость в разных частях Испании и за границей. Испанские власти считают, что проходившие через Кокоревых деньги Обиянг незаконно присвоил, выведя из бюджета страны, а тесные связи Экваториальной Гвинеи и Испании объясняются тем, что ранее эта страна была испанской колонией.

Также супружеская пара, по данным следствия, получила 120 млн евро из государственной казны Экваториальной Гвинеи, участвуя в сделках по продаже стране управляемых ракет, вертолетов, БТР, истребителей и военных кораблей – по сильно завышенным ценам. Следствие считает, что в этих коррупционных сделках участвовал ближний круг Обиянга: его зять, племянник, генералы, советник по обороне и многие другие. Кокоревы, по данным полиции, перечисляли им "откаты" за поставки оружия.

Прокуратура требует приговорить Владимира Кокорева к восьми годам лишения свободы, а его жену Юлию и их сына Игоря — к шести. Дело уже передано в суд в Испании.

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66-летний Владимир Кокорев, как пишет El Pais, утверждал, что является профессором истории и специалистом в области романской филологии, а его жена Юлия Кокорева представлялась журналисткой и экспертом по вопросам Латинской Америки, а также имеет диплом в области испанской филологии. Однако журналисты издания называют Кокорева выходцем из КГБ. С 1997 года пара жила в Испании: в Лас-Пальмасе (Канарские острова) и в Мадриде, однако до этого работала именно в Экваториальной Гвинее. Их сын Игорь Кокорев работал юристом в престижной юридической фирме в Мадриде.

В 2000-е годы Кокорев подал запрос на получение испанского гражданства, и, вероятно, после этого испанские спецслужбы начали расследовать его деятельность и завели на семью первое дело об отмывании. В 2007 году испанские медиа опубликовали несколько заметок о переводе на 130 млн евро, который Кокоревы получили из Гвинеи на счет в банке в Лас-Пальмасе на испанском острове Гран-Канария. Российские медиа сообщали о деле об отмывании в отношении семьи Кокоревых минимум с 2009 года, также они упоминались в расследованиях ВВС. Однако затем расследование на долгое время было приостановлено – несмотря на то, что для отмывания использовались в том числе испанские банки.

В 2012 году имя Кокоревых всплыло во время встречи французских и испанских прокуроров по делу Теодорина Обианга, сына президента Гвинеи. В 2017 году сын президента получил во Франции три года условно за коррупцию и отмывание денег с конфискацией всей принадлежащей ему собственности, включая недвижимость и парк дорогих автомобилей. Он также находится под санкциями в Великобритании.

После встречи прокуроров семья Кокоревых исчезла из принадлежащего им дома в Мадриде стоимостью 1,7 млн евро и избежала обыска, с которым в дом пришла полиция. Однако во время этого обыска испанские следователи нашли массу улик, которые касались и отмывания денег, и поставок вооружения. В том числе – десятки контрактов на покупку и продажу оружия и военной техники в Экваториальную Гвинею. Среди прочего они обнаружили, что два истребителя-бомбардировщика реально были куплены за 1,8 млн евро, но проданы властям Гвинеи за 25,5 млн евро. Под документом о "наценке" в 23 млн евро стоит подпись военного советника Обианга Хасана Хашема.

Кремль сообщал о встрече Теодоро Обианга с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в июне 2011 года и подписании между странами договора о военно-техническом сотрудничестве. После этого холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Экваториальной Гвинее два вертолета Ми-172, а также Гвинее был продан самолет Ил-76 с новыми двигателями ПС-90А. Российские власти также сообщали, что с Экваториальной Гвинеей был заключен контракт на поставку двух боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С", но сумма контракта не раскрывалась.

Шесть лет спустя, в 2018 году, Владимир, Юлия и Игорь Кокоревы были арестованы в Панаме и экстрадированы в Испанию по делу об отмывании. Они уже более двух лет находятся за решеткой. Местонахождение второго сына Кокорева точно не установлено, но испанские следователи полагают, что он живет в США, и также собираются выписать ордер на его обыск и арест.

Испанская полиция в своих документах утверждает, что смогла отследить 59 переводов из Экваториальной Гвинеи, которые имели место в период с 2005 по 2012 год и к которым были причастны Кокоревы, и считает, что так выводились деньги из государственной казны Экваториальной Гвинеи. Эти деньги были переправлены через сеть компаний, созданных Кокоревыми в Панаме и на Сейшельских островах, а затем уходили в Nordea Bank в Дании, а затем на счет в Credit Suisse в Швейцарии. Общая сумма этих переводов составила 679 млн евро, прокуратура утверждает, что Владимир Кокорев заработал на этих операциях 120 млн евро.

Ранее СМИ рассказывали также о другой схеме: о том, что деньги шли на счет в американском банке Riggs, который был открыт от имени Нефтяной компании Экваториальной Гвинеи (Petroleo de Guinea Ecuatorial), а из него на счет в испанском банке Santander, открытый от имени компании Kalunga Company еще в марте 1998 года (тот счет был заморожен в июне 2004 года). Доступ к счету в банке Santander имели три человека: супруги Владимир и Юлия Кокоревы и Игорь Кокорев.

На отмытые деньги Кокоревы приобретали недвижимость в Испании. Кроме дома в Мадриде следствие нашло у них восемь других квартир и 107 домов, гаражей и офисных помещений в Мадриде, Лас-Пальмасе и Тенерифе – вся сеть недвижимости в Испании оценивается в 91 млн евро.

Полиция также нашла у компаний, связанных с Кокоревыми, два жилых дома в Нью-Йорке. Первый, расположенный на Бродвей-стрит, 901, был куплен за 17,6 млн евро, а второй, расположенный на Малберри-стрит, 290, – за 22,3 млн евро.

Семья также приобрела квартиру в Trump Palace Condominiums на 69-й Восточной улице, 200, и еще одну на 85-й улице за 5,8 млн евро. Последний купила Сандра Эррера Санчес, жена Владимира Кокорева-мл.

Кокоревы также купили недвижимость в центре Лондона: одно здание на улице Джереми, 113, за 4,5 млн евро, а другое на улице Оксфорд, 285, за 12,3 млн евро.

В Панаме у пары была квартира в Mystic Point Towers, которую они купили за 318 тысяч евро. Кроме нее в этой стране у них была квартира в Trump Ocean Club (сейчас этот комплекс называется JW Marriott Panama) за 632 тысячи евро и офис в Global Bank Tower за 199 тысяч евро. В Доминиканской Республике пара купила виллу в жилом комплексе Casa de Campo, недалеко от Санто-Доминго, за 2,7 млн евро.

Адвокаты семьи отвергают все обвинения в отмывании денег. При этом, по данным того же El Pais, Кокорев нанимал в Испании пиар-компанию, которая должна была "обелить" его имидж.

Теодоро Обианг правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года. В 1975 году он стал командующим Национальной гвардии, а в августе 1979 года возглавил военный переворот и сверг предыдущего пожизненного президента страны, своего родного дядю. На всех президентских выборах, которые состоялись, он набирал более 95% голосов, а по утверждению африканистов, в Экваториальной Гвинее процветает культ личности президента.

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