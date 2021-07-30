В работе двух банков произошли сбои 1 30.07.2021, 15:49

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Автоматически списали деньги с карточек.

В работе двух банков — МТБанка и Приорбанка — сегодня наблюдались сбои. Клиенты первого банка временно не могли расплатиться карточками, а во втором произошло автоматическое списание денег с кредитных карт, пишет zerkalo.io.

Клиенты Приорбанка сообщают, что столкнулись со списанием денег с карт. «Сегодня автоматически списали деньги с кредитных карт, хотя ничего ими не оплачивали», — рассказал читатель.

«Специалисты в курсе и уже разбираются с данной проблемой. Обсуждается способ возврата», — сообщили в контакт-центре Приорбанка около 15.10.

Клиенты МТБанка жаловались сегодня, что не могут оплатить товары и услуги банковскими картами. «Карточки не работают. Дозвониться в банк невозможно», — рассказал один из клиентов банка.

«Были неполадки при оплате картами, на данный момент работоспособность восстановили», — сообщили в МТБанке около 15.10.

29 июля у МТБанка также наблюдались затруднения при совершении операций с использованием банковских платежных карточек, а также операций по картам других банков в устройствах МТБанка.

26 июля в МТБанке сообщили, что в связи в обновлением процессинга могли наблюдаться проблемы при проведении p2p-переводов на карты MasterCard других банков в сервисах p2p-переводов МТБанка. В банке уточняли, что «провели миграцию на новую версию процессинга Cortex». После этого работа банкоматов была восстановлена.

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