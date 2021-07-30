Ученые проверили, может ли коронавирус встраиваться в ДНК человека 1 30.07.2021, 15:52

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Опубликованы результаты исследования международной группы экспертов.

Биологи в лабораторных экспериментах на клетках человека доказали, что ни сам коронавирус SARS-CoV-2, ни его фрагменты, используемые в вакцинах, не вносят изменения в ДНК человека и не встраиваются в его геном. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports, пишет ria.ru.

Известно, что некоторые вирусы, такие как вирус иммунодефицита человека 1 (ВИЧ-1) и вирус гепатита В, способны включаться в геномную ДНК человека. Некоторые ученые высказывали предположение, что и коронавирус SARS-CoV-2 обладает таким свойством. Основанием для этого послужили положительные результаты тестов ПЦР на COVID-19 у некоторых людей, которые давно выздоровели.

Чтобы проверить это предположение биологи из Университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами из Испании, Франции и Великобритании провели лабораторное исследование на инфицированных вирусом SARS-CoV-2 человеческих клетках линии HEK293T.

HEK293T — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека. Она широко используется при исследованиях экспрессии различных генов, в том числе в экспериментах по изучению механизмов РНК-интерференции.

Для анализа последовательности ДНК инфицированных клеток авторы применили технологию глубокого долгосрочного секвенирования Oxford Nanopore Technologies (ONT), и не нашли никаких доказательств интеграции SARS-CoV-2 в геном человеческих клеток.

"Мы изучили предположения о том, что человеческие клетки и действующие в них молекулярные механизмы превращают РНК COVID-19 в ДНК, вызывая необратимые мутации, провели секвенирование ДНК и не нашли доказательств COVID-19 в ДНК", — приводятся в пресс-релизе Университета Квинсленда слова руководителя исследования профессора Джеффа Фолкнера (Geoff Faulkner), молекулярного биолога из Квинслендского института мозга, обладающего огромным опытом в области геномики и изменения ДНК.

По словам авторов, SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный полиаденилированный РНК-бетакоронавирус, который не кодирует обратную транскриптазу (RT) и, следовательно, не способен вызывать мутации, позволяющие ему интегрироваться в геномную ДНК человека в рамках своего жизненного цикла.

Исследование подтвердило, что поведение вируса SARS-CoV-2 полностью соответствует тому, что ожидали от него ученые. Другими словами, они не заметили никакой необычной генетической активности вируса.

"Наши доказательства опровергают концепцию, которая используется для разжигания паники и нерешительности в отношении вакцины. С точки зрения общественного здравоохранения, мы бы сказали, что нет никаких опасений, что вирус или вакцины могут быть включены в ДНК человека", — продолжает профессор Фолкнер.

Авторы считают, что их открытие может иметь серьезные клинические последствия, и призывают всех вакцинироваться без всяких опасений.

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