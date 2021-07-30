Владислав Ковалев: Не жалею, что выступил против власти, я поступил по совести 1 30.07.2021, 16:27

3,162

владислав ковалев

Искреннее интервью лучшего шахматиста Беларуси.

27-летний Владислав Ковалев рассказывал «Радыё Свабода», как чиновники лишились перспективного спортсмена, после того как он выступил против насилия.

Кто такой Владислав Ковалев?

Лучший шахматист Беларуси. Имеет наивысший рейтинг среди белорусских шахматистов и 125-ю позицию в мире по FIDE.

В прошлом году в августе был среди первых подписантов письма спортсменов за свободные выборы и против насилия. После этого его уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Он отказался выступать в чемпионате страны в знак протеста против нарушения своих конституционных прав.

Зимой уехал из Беларуси.

Теперь напротив фамилии Владислава Ковалева в официальном рейтинг-письме указано FIDE (Международная федерация шахмат).

Владислав Ковалев-семикратный чемпион и неоднократный призер Беларуси среди молодежи разного возраста. Участник мировых шахматных Олимпиад в Стамбуле (2012), Тромсе (2014), Баку (2016) и Батуми (2018) в составе сборной Беларуси. Чемпион Беларуси в 2016. мастер спорта международного класса. Стипендиат Президентского спортивного клуба (2009-2015).

«Подписать письмо свободных спортсменов не было спонтанным решением»

Владислав говорит, что подписать письмо свободных спортсменов для него не было спонтанным решением. Сначала высказывался непублично.

«Я был действующим спортсменом, лидером сборной, да еще и призывного возраста. Поэтому делать резкие движения на тот момент было невозможно. Я и так, в отличие от других друзей сборной, несколько раз отказывался от участия в провластных мероприятиях, которые организовало Министерство спорта. Когда возник вопрос участия в высшей лиге чемпионата Беларуси, я сначала не хотел играть - по нескольким причинам: состав турнира был слаб, и до того еще Федерация впервые за всю историю не выделила никакого призового фонда. Какой смысл во всем этом участвовать? Некоторые отказались заранее. Да и обстановка вокруг была печальная: насилие на улицах города продолжалось», - рассказывает Владислав.

Он говорит, что родители уговорили его сыграть «в качестве тренировки» - мол, он уже почти восемь месяцев не играл в «живых» турнирах по причине пандемии. На открытии чемпионата после жеребьевки ему вручили на подпись дополнительное соглашение к контракту. Объяснять, что с некоторыми пунктами соглашения он никак не мог согласиться, так как они «нарушали его конституционные права». Подписывать это соглашение Владислав отказался.

«И сразу же в ответ посыпались фразы: «тебя уволят», «не продлят контракт на следующий год», «незаменимых нет», «других подготовим». Но что-то не появилось в Беларуси ни одного нового гроссмейстера с тех пор как я стал им в 2013 году. Почти через 8 лет я продолжаю носить почетное звание «Самый молодой гроссмейстер Беларуси». Только представьте - еще недавно мне пели дифирамбы, гордились моими успехами, а теперь, оказывается, все забыто, и я стал не нужен. Терпеть все эти оскорбления я не хотел. Поэтому отказался от участия в чемпионате в знак протеста и подписал письмо свободных спортсменов», — объясняет шахматист.

Сразу же эта новость разлетелась в интернете. Владислав говорит, что не ожидал и не хотел такого резонанса. По его словам, через пару дней в Республиканском центре олимпийской подготовки у него состоялась краткая беседа с директором. Общий смысл - или директор увольняет шахматиста, или увольняют его самого.

«Он попросил написать заявление по согласию сторон. И что если наступит «другое время» — ждут меня обратно», — уточнил Владислав.

«Только покинув Беларусь, я обрел психологическое спокойствие»

После увольнения из РЦОП Владислав дал несколько интервью. А уже через несколько недель на аттестации даже не рассматривалась его кандидатура в основную сборную на следующий год. Несмотря на то, что Владислав был единственным в Беларуси гроссмейстером с рейтингом свыше 2600 и на тот момент входил в топ-100 обладателей мирового рейтинга.

На тот момент, говорит Владислав, международные турниры так и не возобновились, а выехать из страны уже стало проблематично. В тоже время репрессии только усиливались.

«Находиться в Минске стало некомфортно и опасно. Я не принимал участия в уличных акциях протеста. Но глядя на то, как много людей задерживали ни за что, не хотел испытывать судьбу. Не было смысла оставаться в Беларуси. Никаких предложений от федерации не поступало. Поэтому я решил временно выехать. Не было другого выбора, как Россия, потому что моя жена - гражданка России. И только покинув Беларусь, я обрел психологическое спокойствие», - говорит спортсмен.

«Федерация не ответила на мое заявление. Как будто меня не существует!»

Владислав не предпринимал попыток изменить Федерацию. Объясняет это тем, что всегда хотел выступать за Беларусь. А для того чтобы представлять страну, не обязательно жить там стало.

Спортсмен вспоминает, что несколько месяцев назад возникла ситуация, когда «у наших шахматных функционеров был шанс сделать шаг навстречу после увольнения с РЦОП».

«FIDE приняло решение о проведении Кубка мира в Сочи в июле-августе. Ранее на Кубок отбирались через чемпионат Европы. Но ввиду ограничений через ковид официальный чемпионат Европы не состоялся в назначенный срок. И еще в этом году FIDE дало каждой национальной федерации по одному месту на Кубке мира. Я об этом узнал случайно от третьих лиц и сразу же написал заявление в исполком Федерации с просьбой предоставить это место мне на том основании, что я являюсь лидером Национального рейтинга с большим отрывом. Просил учесть и мою жизненную ситуацию, что не могу принять участие в официальном отборе. Однако в Беларуси никакого официального отбора к Кубку мира не проводилось. Я надеялся, что вопрос решится в мою пользу», - говорит Владислав.

Он говорит, что в ответ получил «отписку», что на Кубок мира поедет Кирилл Ступак, член сборной, 10-й номер по рейтингу.

«Хочу заметить, что сильнейшие игроки страны не принимали участия в этом турнире. Я снова написал в федерацию с просьбой объяснить, на какой позе мое заявление не было рассмотрено по правилам, и задал вопрос: намерена ли федерация сотрудничать со мной каким-то образом? На это заявление я вообще не получил ответа. Как будто меня не существует!»

Владислав говорит, что наиболее его разочаровало поведение некоторых людей.

«Меня не поддержали некоторые люди, на глазах которых я вырос как шахматист и как личность. С какой поры я сделался для них чужим? Я понимаю, что они работают в государственной системе. Но можно было по-человечески поговорить со мной лично, объяснить ситуацию. Этого не произошло. Проще прикрываться так называемым» спортивным принципом» и «никакой политики». Или это было сделано специально - создать для меня неприемлемые условия, чтобы был повод избавиться от того, кто «не по нраву», и освободить место для очередного «своего»? - рассуждает шахматист.

Тогда Владислав обратился к президенту FIDE Аркадию Дворковичу. От него он получил положительный ответ на вопрос представления права участия в Кубке мира и «был безмерно счастлив».

«В это непростое для шахмат время участие в таком престижном турнире — отличная возможность снова напомнить о себе. Да и финансовая составляющая здесь, бесспорно, важна», - добавил шахматист.

«На Кубке мира дошел до четвертого круга, что не удавалось ни одному белорусскому шахматисту»

Владислав говорит, что когда его фамилия появилась в списках участников Кубка мира от Беларуси, долгое время не было никакой реакции. Только после на сайте Республиканского центра олимпийской подготовки об участниках Кубке Владислава обозначили как «член национальной команды».

«Для меня это стало открытием. Как это понимать? Используется прием двойных стандартов. Если речь идет о том, чтобы что-либо сделать для меня, для продолжения моей шахматной карьеры, — меня не существует. А когда я самостоятельно добился права участвовать в Кубке — тогда к ним возвращается память. Какое лицемерие! Поэтому я обратился в FIDE, чтобы мне разрешили играть на Кубке мира под флагом FIDE. Решение было принято за несколько дней до начала турнира. Эта новость быстро разлетелась по сетям. И, кажется, стало шоком для многих к такой степени, что перестали писать любую информацию не только обо мне, но и в целом о Кубке мира. Даже о «своем» представителе не написали, которые проиграл в первом круге и выбыл», — отметил спортсмен.

Он считает, что чиновники от спорта просто не знали, как выкрутиться из этой ситуации. А Владислав на Кубке мира дошел до четвертого круга, чего, по его словам, не удавалось ни одному белорусскому шахматисту.

«Кажется, даже в третьем круге никто не играл», — уточнил гроссмейстер. Это успех, которым Владислав «безмерно рад».

«Где-то мне помогала удача, где-то пришлось применять свои бойцовские качества, упорство и выносливость. К сожалению, в четвертом круге настоящей борьбы не произошло. Я проиграл достаточно быстро, что стало неожиданностью для меня. Соперник был более свеж и подготовлен. Я, наверное, кусок сил отдал на тай-брейке во втором круге. Может, утомление, может, сказалось длительное отсутствие игровой практики и тренировочного процесса. Ведь до этого турнира я не играл почти полтора года, поэтому не было мотивации всерьез тренироваться. О том, что буду играть на Кубке мира, узнал буквально за две недели до его начала. Учитывая все это, результат считаю отличным. Я его посвящаю своему любимому дедушке Александру Семеновичу Саввичу, которые ушел от нас во время турнира. Он всегда гордился моими успехами», — говорит Владислав.

«Я не жалею, что выступил против власти. Я поступил по совести»

Теперь Владислав собирается искать новую федерацию. Но до сих пор не может себе объяснить, как можно было отказаться от успешного спортсмена.

Он первым среди белорусских шахматистов преодолел планку рейтинга 2700 в классических шахматах, в тот период входил в топ-40. имел несколько крупных побед в престижных турнирах. Сыграл почти во всех круговых супертурнирах наряду с мировой шахматной элитой.

«Я был на подъеме и верил, что удастся прогрессировать и приблизиться к элите. Но в одиночку это сделать нереально. Для этого нужна команда профессионалов. В Беларуси это оказалось никому не нужно. Я мог бы, конечно, просто играть в личных турнирах, ничего не меняя. Но без финансовой поддержки это сложно. Участие в некоторых приличных турнирах — немалые деньги. И не факт, что ты компенсируешь призовыми свои расходы на дорогу, проживание и питание. Поэтому, как правило, у спортсменов высокого уровня есть поддержка или от федерации, или частично от государства, или личные спонсоры. Когда я был в сборной, то получал зарплату как спортсмен-инструктор (она была ниже, чем средняя по стране), частично РЦОП оплачивал участие в международных турнирах, а также была стипендия от спортивного фонда Лукашенко. После увольнения из основного состава я потерял все. Безусловно, я был бы рад, чтобы у меня появилась какая-то спонсорская поддержка, чтобы я мог продолжить свою шахматную карьеру»

Но о содеянном Владислав не жалеет.

«Я поступил по совести. Лучше так, чем быть зависимым от чьих-то амбиций», - говорит он и повторяет, что хочет вернуться в Беларусь.

«В Беларусь, где воля народа будет выше всего, где соблюдаются законы, где ценится сам человек, где люди могут гулять спокойно по центру города, не боясь быть задержанными за одежду «неправильных цветов», — говорит Владислав. - Я верю, что рано или поздно это произойдет. Не может этот абсурд тянуться так долго! Много людей страдало и продолжает страдать. Я не понимаю тех, кто поддерживает эту шалости! А в шахматном окружении есть и такие люди. Кстати, на Кубке мира меня искренне поддерживали очень много людей. Приятно было читать ваши сообщения, дорогие болельщики. Большая благодарность за теплые слова. Мне это помогало во время турнира».

«Душой и сердцем я всегда с родной Беларусью»

После увольнения со сборной Владислав основал свою шахматную онлайн-школу. Говорит, что так получилось, что собралась команда тренеров-друзей Владислава, которые в той или иной степени пострадали от действий властей. Это их объединило. Тренерская работа Владиславу понравилась, он получает от нее удовольствие и приглашает к занятиям всех желающих.

«Я еще не сказал своего последнего слова как игрока. Мне всего 27 лет. Многие известные шахматисты достигают своего максимума ближе к 30 годам. Но это возможно при некоторых условиях, о которых я говорил выше. Посмотрим, что будет дальше», - говорит шахматист.

Он говорит, что старается следить за событиями в Беларуси.

«Сейчас в некоторых заинтересованных кругах часто употребляют фразу «спорт вне политики». Считаю, что этой фразой удобно прикрывать свою трусость. Моя история - яркий пример этому. Да еще найдется много таких историй в Беларуси. Поэтому хочу пожелать свободным спортсменам успехов и терпения! Вы все делаете по совести, народ с вами. Моя возможная смена Федерации ни в коем случае не означает, что я отказываюсь от Беларуси. Душой и сердцем я всегда с родной Беларусью. Просто изменю место работы. Можно это расценивать и так. Надеюсь, что белорусы будут болеть за меня даже под другим флагом. Я думаю, это будет флаг какой-то демократической страны, которая искренне желает добра всему белорусскому народу», - говорит Владислав Ковалев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».