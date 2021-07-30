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В Украине нашли скандального судью Чауса: фото

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  • 30.07.2021, 16:29
  • 4,290
В Украине нашли скандального судью Чауса: фото

Экс-судью обнаружили в одном из сел Винницкой области.

Скандальный бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили в Молдове неизвестные, был обнаружен в Винницкой области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает censor.net.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК.

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