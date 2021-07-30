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В Минске на проспекте Независимости столкнулись 10 машин

  • 30.07.2021, 17:15
  • 6,530
В Минске на проспекте Независимости столкнулись 10 машин

Есть пострадавшие.

В Минске на проспекте Независимости произошло массовое ДТП, столкнулись 10 автомобилей, пишет «Интерфакс»

«По предварительной информации, сегодня около 8.45 водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген» и вблизи дома №161б совершил с ним столкновение. От удара "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта», - проинформировали в УГАИ.

В ДТП пострадали два человека. Они доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.

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