Эстония направила беспилотники в Литву для борьбы с нелегальной миграцией 1 30.07.2021, 16:41

иллюстрационное фото

С начала года более 3000 мигрантов пыталось перейти через границу с Беларусью.

Силы обороны Эстонии отправили в Литву два беспилотных самолета и команду специалистов, которые обучены управлять ими, для поддержки Вильнюса в борьбе с нелегальной миграцией через белорусскую границу, сообщили в пятницу в пресс-службе главного штаба Сил обороны, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время Беларусь совершает целенаправленную и конкретную гибридную атаку на Литву. Наш долг, как союзников и друзей - всячески помогать литовцам. Силы обороны Эстонии и Министерство обороны Эстонии готовы ко всему, чтобы помочь литовцам, и немедленно - время имеет критическое значение», - сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm).

По словам Пальма, прибывающие через Беларусь мигранты - «это целенаправленное нападение на литовское государство и, в более широком смысле, на страны Балтии, весь наш регион, а также НАТО».

Третью команду отправят в Литву в ближайшие дни, добавили в оборонном ведомстве Эстонии.

Эстония уже выделила Литве 100 километров колючей проволоки для укрепления государственной границы, готова предложить Литве поддержку в проведении закупок.

По данным службы охраны госграницы Литвы, с начала года в республику пытались попасть 3282 нелегальных мигранта. Это более чем в 40 раз больше, чем было за весь 2020 год.

Среди задержанных на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется. По данным погранслужбы, большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной властями Беларуси акцией против Литвы. В Литве это называют гибридной войной.

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