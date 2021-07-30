В Украине женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ 30.07.2021, 16:52

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась во Львове в семье военнослужащего.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко возглавила Командование Медсил ВСУ Украины. Она стала первой женщиной в украинской армии на такой высокой должности.

Как сообщили в Минобороны Украины, приказ о ее назначении подписал министр обороны Андрей Таран.

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных Силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами», — отметил он.

По словам министра, у Остащенко есть большой опыт организации медицинского обеспечения. Она проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Минобороны.

От нее ждут наведения порядка в медицинской службе, совершенствование процессов медицинского обеспечения армии, создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО и уменьшение коррупционных рисков.

«Женщина заняла генеральскую должность Командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина- бригадный генерал», — резюмировал Таран.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а затем — Украинскую военно-медицинскую академию.

Проходила военную службу на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления Вооруженных Сил Украины, начальника отдела Военно-медицинского департамента Минобороны и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ, начальника управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции МО.

Она также получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году и прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В университете Великобритании закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства для руководящего состава.

В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же на параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.

На данный момент почти четверть численности ВСУ — женщины.

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