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«Когда мы едины - мы непобедимы!»

  • 30.07.2021, 17:20
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«Когда мы едины - мы непобедимы!»
фото: reuters

Искреннее обращение свободного жителя Жабинки к белорусам.

Обращение жителя Жабинки к белорусам опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

- Мы должны дальше продолжать борьбу с нелегитимной властью. Все, кто на сегодняшний день сидят за решёткой надеятся на нашу победу. Мы не должны подвести их.

Нелегитимная власть называет нас «экстремистами». Нет. Мы - белорусский народ, который хочет справедливости и мира в своей стране.

Хочу обратиться к своим родным жителям Жабинки. Все пособники режима, кто участвовал в этих необоснованных задержаниях рано или поздно будут задержаны и наказаны! Если не судом, то народным трибуналом. Все фамилии тех "людей", кто проводил судилища и задержания должны быть зафиксированы. Они показывают свою слабость и страх перед народом. Мы должны встретить 9 августа стоя бодро на ногах и всеми силами показать — что мы не сдаёмся.

Я призываю вас — не прячьтесь и не бойтесь. На сегодняшний день мы у узурпатора как бельмо на глазу. Все только из-за того, что мы хотим справедливости в стране. Хотим растить своих детей, внуков, выходить на пенсию и доживать свой век в здравии и спокойствии.

Всё силовые задержания и действия против нас — слабость и страх, который демонстрирует нам режим. Только когда мы будем едины, мы станем непобедимы! Мы не должны останавливаться в своей борьбе, ведь на нас надеются тысячи политзаключённых. Жыве Жабинка! Жыве Беларусь!

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