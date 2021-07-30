США начали вывозить афганцев, работавших с американскими военными 5 30.07.2021, 17:25

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Одобрен закон, который позволит выдать 8 тысяч специальных виз.

На территорию США прибыла первая группа афганцев, которые работали вместе с американскими военными в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press (перевод – korrespondent.net) – в пятницу, 30 июля.

Указано, что сегодня ночью эвакуационный рейс приземлился на авиабазе Форт-Ли в штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Он доставил 221 человека, в том числе 57 детей и 15 младенцев.

Таким образом, Вашингтон в преддверии завершения вывода своего воинского контингента с афганской территории приступил к эвакуации местных жителей, работавших на американскую армию и не желающих оставаться на родине после вывода оттуда военных США.

«Сегодня – важный этап: мы продолжаем выполнять обещание, сделанное тысячам афганцам, которые работали плечом к плечу с американскими военными и дипломатами в течение последних 20 лет в Афганистане», – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Накануне конгресс США подавляющим большинством одобрил закон, который позволит выдать дополнительные 8 тысяч специальных виз гражданам Афганистана и выделить 500 млн долларов. В общей сложности планируется эвакуировать около 2,5 тысяч афганцев, сотрудничавших с американскими властями, а также их семьи.

Администрация Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США Убежище союзников (Allies Refuge). Операция получила широкую поддержку в конгрессе от республиканцев и демократов.

Угроза для этих афганцев и их семей возникла после того, как США начали вывод войск из Афганистана. Опасения также усилились в связи с обострением боевых действий между поддерживаемыми США афганскими силами и радикальным движением «Талибан». В последние недели боевики захватывают новые территории и пограничные переходы.

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