Катерина Борнукова: Пока наши соседи растут экономически, Беларусь топчется на месте 1 30.07.2021, 17:32

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Фото: DW

Внутренние проблемы экономики не решаются.

Такое мнение в интервью Myfin.by высказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

«Белорусская экономика еще год назад находилась не в самом лучшем состоянии. Все знали про структурные проблемы и перекосы, неэффективность ряда секторов. В 2020-м экономика столкнулась сразу с двумя кризисами. Сначала ее подкосил COVID-19, но его последствия довольно быстро были преодолены, а затем подключился политический кризис с более тяжелыми итогами. Его эффект ощущается до сих пор», - считает эксперт.

Особую тревогу вызывает ситуация в банковском и финансовом секторе. Продолжается отток депозитов, предоставление ликвидности банковской системе по-прежнему ограничено. Нацбанк ограничивает предоставление банкам ликвидности, чтобы не дать свободным белорусским рублям выплеснуться на валютный рынок. В итоге курс белорусского рубля уже практически не реагирует на новости о санкциях или нефтяных котировках.

«В то же время все внутренние проблемы белорусской экономики остались нерешенными. И показатели внутреннего спроса стагнируют: ритейл после затяжного падения сейчас показывает отсутствие роста, инвестиции рухнули более чем на 10%, падает объем выданных кредитов. Люди из-за неопределенности с тем, что будет дальше, придерживаются стратегии сбережения: больше откладывают, стараются меньше тратить, меньше брать кредиты, банковские вклады переводят в наличные и хранят их дома. Все это не может способствовать экономическому росту. А в долгосрочном периоде это приведет к тому, что пока наши соседи будут расти экономически, мы будем топтаться на месте. И потом догнать по уровню жизни сложно будет не только Польшу, но и Литву или Украину. В итоге получим еще больший отток квалифицированных специалистов и просто активных людей в другие страны», - считает Катерина Борнукова.

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