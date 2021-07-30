Бразилия анонсировала разрыв контракта на закупку «Спутника V» 2 30.07.2021, 18:10

4,490

Об этом заявил министр здравоохранения Марсело Кейрога.

Бразилия планирует разорвать заключенный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины «Спутник V». Как сообщает Reuters, об этом заявил министр здравоохранения страны Марсело Кейрога.

По его словам, это решение связано с просроченными дедлайнами в процессе регистрации вакцины национальным регулятором Anvisa.

Программа иммунизации Бразилии не нуждается в российской вакцине, хотя это может измениться, если Anvisa выдаст лицензию «Спутнику V», заявил Кейрога.

Соглашение о закупках российской вакцины было заключено с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica, которая также планирует производить препарат в стране для экспорта в соседние государства.

Но контракт требовал экстренного одобрения Anvisa, процесс получения которого застопорился, так как, по данным регулятора, компания не предоставила всех необходимых данных.

16 штатов Бразилии запросили разрешения на импорт «Спутника V». Anvisa одобрила эти запросы с рядом условий, в числе которых было проведения национального тестирования в Бразилии. Лишь 4 штата согласились исполнить эти требования.

Контракты на поставку российской вакцины срываются по всему миру, в первую очередь из-за задержек со вторым компонентом, пишет BBC News.

Так, Боливия должна была получить из России 5,2 миллиона доз «Спутника» к концу мая. К концу июля доставили меньше четверти этого объема. К 30 июня получено было только 745 тысяч доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тысяч, затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тысяч доз задерживается.

В результате власти оказались в сложной ситуации: завершать вакцинацию тех, кому достался «Спутник» нечем. Предельно допустимый срок введения второго компонента переносили уже дважды.

В конце июня Амелия Флорес, министр здравоохранения Гватемалы, попросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз «Спутника». По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.

После заявления министра Россия направила в Гватемалу 200 тысяч доз вакцины, вскоре пришла еще одна такая же партия. Посол России в Гватемале заявил, что сделает все возможное для того, чтобы найти решение проблемы.

Президент Владимир Путин рекламировал «Спутник» лидерам по всему миру в рамках амбициозного стремления Кремля сделать Россию крупным игроком в международном бизнесе вакцин. Но трудности с производством обещанных уколов могут отодвинуть его на второстепенную роль, поскольку конкуренты из США, Европы и Китая заполняют пробел, пишет Bloomberg.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».