До +31°С ожидается по югу Беларуси в субботу 30.07.2021, 18:19

Будет преимущественно без осадков.

До 31 градуса жары ожидается по югу Беларуси 31 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 31 июля, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь во второй половине дня по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 24 по северу до 31 градуса жары в южных районах страны.

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