Frontex увеличил контингент на границе Литвы и Беларуси
- 30.07.2021, 18:54
- 1,700
Теперь границу патрулируют сто сотрудников агентства.
Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex отправило еще 60 своих сотрудников патрулировать литовско-белорусскую границу, чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба организации в пятницу, 30 июля.
Группа сотрудников Frontex на границе Литвы и Белоруссии составляет уже сто человек, в их распоряжении находятся 30 патрульных машин и два вертолета.
"Офицеры группы будут работать вместе со своими литовскими коллегами и помогать им осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу", - сказано в сообщении.
Накануне сообщалось, что Литва просит созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси.