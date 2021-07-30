Frontex увеличил контингент на границе Литвы и Беларуси 30.07.2021, 18:54

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Теперь границу патрулируют сто сотрудников агентства.

Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex отправило еще 60 своих сотрудников патрулировать литовско-белорусскую границу, чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба организации в пятницу, 30 июля.

Группа сотрудников Frontex на границе Литвы и Белоруссии составляет уже сто человек, в их распоряжении находятся 30 патрульных машин и два вертолета.

"Офицеры группы будут работать вместе со своими литовскими коллегами и помогать им осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу", - сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что Литва просит созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

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