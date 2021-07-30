В августе с Землей сблизится астероид размером с Пентагон 1 30.07.2021, 19:48

1,176

Астероид крупнее 99% небесных тел, которые сближаются с нашей планетой.

Крупный астероид, размеры которого можно сравнить с Пентагоном в США, сблизится с Землей в конце августа. Как сообщает The Jerusalem Post, 2016 AJ193 больше, чем 99% астероидов, которые пролетают мимо нашей планеты.

Его диаметр составляет 1,37 километра, то есть, его можно сравнить с Пентагоном. Для сравнения, он в 1,5 раза больше небоскреба Бурдж Халифа и более чем в три раза больше, чем Эмпайр Стейт Билдинг.

2016 AJ193 уже отнесли к потенциально опасным, но он не представляет никакой угрозы для нашей планеты во время сближения 21 августа. Согласно расчетам, он пролетит на расстоянии более 3,42 миллиона километров от Земли. А это значит, что наша планета находится в безопасности. Более того, ей не угрожает столкновение с крупным астероидом еще минимум столетие.

Вместе с тем, потенциальная возможность падения небесного тела на Землю сохраняется, поскольку гравитационное взаимодействие все еще может изменить направление его движения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».