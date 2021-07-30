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Реальные пенсии в России падают пятый месяц подряд

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  • 30.07.2021, 20:11
Реальные пенсии в России падают пятый месяц подряд

Инфляция добивает российских пенсионеров.

В России с нарастающей скоростью продолжается снижение реальных пенсий.

В июне 43 миллиона российских пенсионеров получали в среднем 15822 рубля в месяц, отчитался в ежемесячном докладе Росстат, передает finanz.ru.

В номинальном выражении за год пенсии выросли на 846 рублей, или 5,6%. Но резкое ускорение инфляции «съело» всю осуществленную государством индексацию.

В реальном выражении пенсии в июне упали пятый месяц подряд - на 0,8%. В мае спад составлял 0,5%, в апреле - 0,1%, в марте - 0,2%, в феврале - 0,1%.

Покупательная способность пенсий по базовым продовольственным товарам и лекарствам, на которые у пенсионеров уходят почти все деньги, упала еще сильнее.

Так, продукты питания в июне подорожали на 8,7%. Реальный размер пенсий, скорректированный на динамику этого рынка, сократился, таким образом, на 3,1%. Медикаменты стали дороже на 7,6% за полгода, что дает спад в 2% в пересчете на покупательную способность.

Согласно закону о бюджете, в этом году Пенсионный фонд направит на выплаты пенсионерам 9,567 трлн рублей - на 125 млрд меньше, чем годом ранее.

Экономить деньги государству позволяет сокращение численности пенсионеров. На фоне пандемии и пенсионной реформы с 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года их стало меньше на 1,276 миллиона человек - рекордную величину за всю историю доступной статистики (с 1998 года).

Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек.

В прошлом году в реальном выражении пенсии в России выросли на 1,4%. В пересчете на деньги покупательная способность среднего пенсионера стала больше на 230 рублей в месяц, или 2760 рублей в год (около 31 евро).

По сравнению с 2013-м годом пенсии в России выросли на 7,2 тысячи рублей, или почти 72%, но в пересчете на доллары их размер рухнул на 29%: 8 лет назад это было 304 доллара, а сейчас - 216 долларов.

Рост пенсий в РФ регулирует федеральный закон от 3 октября 2018 года: номинальная индексация должна составить 6,3% в 2021-м году, 5,9% - в 2022-м, 5,6% - в 2023-м, 5,5% - в 2024-м. Реальный прирост будет зависеть от фактической инфляции, которая пока оказывается выше прогнозов властей.

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