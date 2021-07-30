Киберпартизаны взломали систему видеонаблюдения ИВС на Окрестина 22 30.07.2021, 20:14

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Все каратели будут установлены, - заявили хакеры-патриоты.

Взломана система наблюдения видеокамер ИВС на Окрестина.

«Вы надеялись, что можно убивать, пытать и калечить наших людей безнаказанно? Думали, вас прикроет диктатор и балаклава? «Супраціў» говорит вам, что ваши внутренние системы уже не такие и внутренние, и за свои злодеяния вы предстанете перед судом в новой Беларуси. Все будут установлены - по подразделениям, по минутам, по именам.

ИВС «Окрестино» будет одним из первых объектов стены которых рухнут в недалеком будущем. Белорусский Освенцим станет музеем, в котором будут документированы все ужасные преступления режима против собственного народа.

Операция «Жара» продолжается», - сообщают киберпартизаны.

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