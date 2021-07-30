Александр Опейкин: Большинство спортсменов негативно относятся к Лукашенко 6 30.07.2021, 20:21

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фото: sports.ru

Почему у белорусской сборной нет ни одной медали на Олимпиаде.

Лукашенко раскритиковал провальное выступление сборной республики на Олимпийских играх в Токио. За восемь дней у страны – ни одной медали. По его словам, спортсмены не могут ничего выиграть, потому что они, в отличие от представителей африканских стран – не голодные. Почему белорусы не могут выиграть ни одной медали, пояснил mk.ru Александр Опейкин, исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности.

– На этих Олимпийских играх мы уступаем таким странам как Туркменистан, Кот-д'Ивуар и так далее, – говорит Александр Опейкин. – Но отсутствие медалей – еще полбеды.

В легкой атлетике произошел серьезный скандал: три спортсмена не были допущены к Олимпиаде, потому что они не сдали нужное количество допинг-тестов. Белорусская федерация просто упустила этот момент, неправильно посчитала количество проб. В результате выбыли спортсменка по прыжкам в высоту и два участника эстафеты на 400 метров. Причем бегунов на длинные дистанции заменили на спортсменов, которые бегут 100 и 200 метров. С таким же успехом футболистов могли заменить хоккеистами.

– Вроде тоже командный вид спорта – и так сойдет.

– Да! Можете представить себе уровень компетенции людей, которые руководят Федерацией легкой атлетики в Беларуси?! Спортсмены в шоке. Они уже готовились лететь, а им за два дня до вылета говорят, что у них тесты забыли взять.

– А почему так случилось?

– Потому что Федерацию возглавляет метатель молота Иван Тихон. Ему самому надо было готовиться к играм, а параллельно еще и административной работой нагрузили. Естественно, он не успел во всем разобраться.

Но и это еще не все. До Олимпийских игр в первом туре из Еврокубка вылетели все белорусские футбольные клубы. Чемпион Беларуси «Солигорский шахтер» дважды проиграл полулюбительскому клубу из Люксембурга «Фолу». Люксембуржцы даже игроков не покупают, они берут свободных игроков с рынка, общая сумма состава не превышает полтора миллиона евро. Для сравнения – белорусская команда оценивается примерно в 15 миллионов евро.

– Серия спортивных неудач может быть как-то связана с протестами 2020 года?

– Большинство спортсменов негативно относятся к Лукашенко и к тому, что он делает в последний год. При этом многие старались сохранять молчание, так как боялись потерять финансовую поддержку. Те, кто открыто высказались против режима, были уволены или оказались под серьезным давлением. Помимо спортсменов, уволились многие тренеры, что тоже сказалась на общей гнетущей атмосфере.

Параллельно с этим спортсмены, которые публично поддержали режим, стали объектами ненависти для болельщиков. За последний год люди вообще перестали смотреть на спортивные достижения, первичным для них является гражданская позиция человека. Когда кто-то из сторонников Лукашенко вылетает с Олимпиады, белорусы радуются так, как будто они золотую медаль выиграли. Соответственно спортсмены чувствуют, что на родине их выступление и спортивные достижения никому не интересны. Это тоже давит на них.

Психологическая составляющая играет ключевую роль в большом спорте. Ты можешь быть прекрасно готов физически, но если в голове у тебя что-то не то, ты не сможешь победить.

– Были случаи, когда спортсмена не брали на Олимпиаду из-за его политических взглядов?

– До 2020 года такого вроде бы ни разу не было. Сейчас на спортсменов с «неправильными» взглядами оказывают давление, которое мешает им выступать. В результате по дзюдо не смогли пройти отбор, например, Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк (чемпионы Европы. – прим.), марафонка Светлана Куденич тоже не смогла войти в сборную, хотя она очень старалась.

– Сколько противников Лукашенко оказалось в белорусской сборной? У них есть шансы на золото?

– Из 100 человек 7 не поддерживают Лукашенко. Вообще, шансы на золото есть у всех, но ближе всего к нему, наверное, Дмитрий Асанов – боксер в весе до 60 килограммов. Но от всех 100 спортсменов мы можем получить, может быть, три медали. Дело в подготовке спортсменов. Проблемы были и раньше, а сейчас они обострились. Вся управленческая спортивная вертикаль формируется по принципу лояльности к Лукашенко, а не по профессиональным качествам.

– Кстати, был же случай, когда главу Федерации хоккея Беларуси заподозрили в причастности к убийству одного из противников Лукашенко – Романа Бондаренко. Для спортивных чиновников подобное поведение является нормой?

– Ну это, конечно, позорное исключение. Обычно спортивными чиновниками становятся бизнесмены или бывшие военные. Профессиональных управленцев с хорошим уровнем образования там нет.

– Насколько нынешнее выступление Беларуси на Олимпийских играх хуже, чем в прошлые разы?

– На Олимпиаде в Пекине в 2008 году мы взяли 14 медалей, в Лондоне в 2012 году – 11 медалей, а в Рио-де Жанейро – 9 медалей. Динамика очевидна, и она отражает настроения в обществе.

– Лукашенко говорит о финансовой составляющей… Сколько платят призерам Олимпийских игр?

– За золото платят 130 тысяч долларов, за серебро – 64 тысячи, а за бронзу – 43 тысячи. Для Белоруссии это очень хорошие деньги. Но если я правильно понял Лукашенко, он предлагает лишать денег не чемпионов, а те виды спорта, представители которых не могут победить на международных соревнованиях.

Он думает, что если на первом месте будет результат, а на втором деньги, система заработает, но это глупость. Система создана таким образом, что все спортивные структуры не способны давать результат.

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