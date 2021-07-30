Белорусам в Украине предложили курсы от Киево-Могилянской академии 30.07.2021, 20:32

фото: kievvlast.com.ua

Самым мотивированным обещают стипендии на оплату обучения.

Украинский национальный университет Киево-Могилянская академия вместе с общественной инициативой «Free Belarus Center» и международным фондом «Відродження» предлагают белорусам, которые вынужденно выехали в Украину или собираются это сделать, обучение согласно программам на собственный выбор.

Киево-Могилянская академия предлагает белорусам обучение в качестве слушателей без получения диплома. Курсы, которые предлагают, длятся от 4 до 10 месяцев.

Есть сертификатные программы мини-специализаций: программирование, веб-дизайн, публичные коммуникации, экономика, психология и прочее, даже музейное дело и религиоведение. Есть курс «Украинский язык в контексте». Есть возможность и проходить обычные дисциплины университета – дают до 10 «кредитов ЕКТС», эквивалентных 300 часам обучения.

Самым мотивированным по итогам собеседования обещают стипендии от фонда «Відродження» для погашения обучения и, если будет нужно, проживание в общежитии университета.

Подать заявление можно до 27 августа, а собеседования предварительно планируют на 30-31 августа.

Киево-Могилянская академия была основана в 1632 году как Киево-Братская коллегия, а статус академии получила в 1658 году. Корпуса располагаются в историческом центре Киева – на Подоле (здание Академии можно увидеть на купюре в 500 гривен). Портал Osvita.ua поставил его на 4-е место в рейтинге высших учебных заведений Украины.

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