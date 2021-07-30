ВОЗ: Дельта не является более смертоносным, чем уханский штамм коронавируса 1 30.07.2021, 21:05

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Дельта заразнее, но это не означает, что риск летального исхода выше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм коронавируса Дельта не является более смертоносным, чем штамм, который обнаружили в начале пандемии в Ухане.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что Дельта является заразнее, не означает, что риск летального исхода выше.

При этом Керкхове отметила, что Дельта может чаще вызывать тяжелое течение заболевания, в отличие от штамма Альфа, который ранее обнаружили в Великобритании.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

По его словам, вакцины, которые одобрила ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации.

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