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ВОЗ: Дельта не является более смертоносным, чем уханский штамм коронавируса

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  • 30.07.2021, 21:05
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ВОЗ: Дельта не является более смертоносным, чем уханский штамм коронавируса

Дельта заразнее, но это не означает, что риск летального исхода выше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм коронавируса Дельта не является более смертоносным, чем штамм, который обнаружили в начале пандемии в Ухане.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, информация о том, что Дельта является заразнее, не означает, что риск летального исхода выше.

При этом Керкхове отметила, что Дельта может чаще вызывать тяжелое течение заболевания, в отличие от штамма Альфа, который ранее обнаружили в Великобритании.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сегодня, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

По его словам, вакцины, которые одобрила ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации.

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