«Положили дырявый ковролин и даже не закрепили» 1 30.07.2021, 21:38

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Как выглядит детская площадка в минском дворе за 14 000 рублей.

Современный белорус стал куда более требовательным ко всему, что его окружает, и особенно — к благоустройству дворов. Согласитесь: куда приятнее гулять по красиво уложенной плитке в окружении зелени, а не по убитому действительностью «клочку земли». То же самое касается и детских площадок: наверняка любому родителю хочется, чтобы его ребенок проводил время в ухоженной песочнице и катался на прочных, безопасных качелях, не изъеденных временем и коррозией. Поэтому можно понять жильцов домов №1, 1а и 1б на улице Азгура, которые несколько лет добивались ремонта их старенькой площадки, стоявшей там с начала 2000-х. Настойчивость была вознаграждена местным ЖКХ: игровой городок все-таки заменили. Правда, результат минчан совсем не обрадовал. Особенно когда они узнали, что на установку нового комплекса из бюджета выделили почти 14 000 рублей, пишет «Онлайнер». «То, что мы получили, совсем не соответствует этой сумме», — считают они.

Ожидания vs реальность

— Нашу детскую площадку монтировали, когда здания сдавались в эксплуатацию — это 2001—2002 годы. С тех пор она ни разу обновлялась. Четыре года назад мы впервые обратились в службу 115, где ответили, что с ней все хорошо, — рассказывает жительница одного из домов. — Год назад мы предприняли более активные действия: создали петицию, под которой подписались 59 человек, обращались в местные государственные органы — ЖКХ, администрацию района. И вот прошлой осенью нам наконец пообещали, что игровую зону отремонтируют: уложат резиновое ударопоглощающее покрытие, поставят новое оборудование, в том числе песочницу с крышкой.

Работы начались в мае. Но почему-то с частичной замены тротуарной плитки по периметру, о чем жильцы, в общем-то, не просили. В июле на месте площадки появилось ковровое покрытие, горка, двое качелей и песочница… Казалось бы, что еще нужно родителям для самоуспокоения? Однако, хорошенько присмотревшись, они поняли, что это совсем не то, чего они ожидали.

— Песок не утрамбован, подложки нет. На него положили ковролин весь в дырках и неровностях, о которые спотыкаются малыши. По краям он закреплен не полностью, лишь в нескольких рандомных местах зафиксирован металлическими скобами. Горка тоже небезопасная: у нее очень узкие ступеньки, так что взрослые даже не пускают на нее своих детей! Про песочницу, которая оказалась совсем не такой, как было заявлено, я уже молчу, — возмущается собеседница.

Естественно, минчане снова стали жаловаться в ЖКХ, где им ответили, что о проблеме знают, и пообещали дополнительно укрепить покрытие.

— В конце месяца состоялась встреча с директором ЖКХ, его заместителем и представителем подрядчика — фирмы «ФЛ-Стройгарант». Оказалось, ранее она не имела опыта в обустройстве детских площадок и в основном занималась укладкой асфальта и тротуаров… Также мы узнали, что на все работы было потрачено почти 14 000 рублей (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции. — Прим.). По нашим подсчетам, на фактическую закупку игрового оборудования (сертификаты на него нам так и не предоставили) была потрачена лишь малая часть средств, все остальное — на плитку и прочее благоустройство. За эти деньги можно было приобрести два детских комплекса и сделать площадки в двух дворах! — удивляется женщина.

Всему виной дождь и ветер?

У коммунальных служб, конечно, есть свое объяснение случившемуся. Вот что нам рассказал заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию Партизанского ЖКХ Никита Михеев:

— В прошлом году к нам обратились граждане с просьбой сделать нормальную площадку, чтобы детям было удобно на ней играть. Так как средства не позволяли сделать комплексный капитальный ремонт с последующей модернизацией (обычно на год запланирован всего один такой двор), мы решили обойтись текущим: обновить существующее оборудование и покрытие. Фактически сделать парковую зону со скамеечками, тротуаром. Посчитали сумму, которую можем потратить, — вышло около 14 000 рублей. Провели тендер, по результатам которого наняли подрядчика. Сделали ковролиновое покрытие. Конечно, не такое, как хотели граждане, но оно по международным стандартам также является ударопоглощающим. Решили, что так будет уютнее. Затем установили игровое оборудование. Исходя из бюджета, это не шикарные дорогие комплексы, но все объекты соответствуют утвержденному регламенту. Единственное, что ему противоречит, — это отсутствие крышки у песочницы. Но мы будем просить производителя изготовить пластмассовый колпак.

— Когда все работы завершились, покрытие было в порядке. Но из-за сильных дождей и ветров, оно начало задираться по краям. Подрядчики приезжали и закрепляли его. Так происходило несколько раз. Насколько мне известно, проблему все-таки устранили, но появился другой нюанс: из-за того что ковролин уложен лоскутами, возникли неровности и дырки. Пока мы не подписывали акт приема работ и с учетом всего еще неизвестно, когда подпишем. Если подрядчик не сможет сделать все основательно, возможно, уберем это покрытие и запланируем на следующий год его замену на резиновое.

— А что насчет горки? Родители жалуются, что такой подъем опасен для детей…

— На эту горку имеется паспорт, заводом-изготовителем все произведено по регламенту. Просто это такой тип горки.

— Жильцы утверждают, что большая часть средств, выделенных на ремонт площадки, ушла на замену тротуарной плитки, о которой они не просили...

— Так как это государственная земля и мы являемся заказчиками работ, мы сами решаем, как именно благоустраивать территорию. Для этого на место выезжала специальная комиссия. Понимаете, если бы это был капитальный ремонт, за который люди платят деньги, то они имели бы право не соглашаться с какими-то решениями и даже подать заявление в суд. Но в этом случае все сделано за бюджетные средства.

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