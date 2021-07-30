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Власти Китая назвали прилетевший из РФ борт источником масштабной вспышки COVID-19

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  • 30.07.2021, 22:18
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Власти Китая назвали прилетевший из РФ борт источником масштабной вспышки COVID-19

Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны.

Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Air China источником самой масштабной с начала пандемии вспышки COVID-19. Об этом сообщает российское государственное агентство "РИА Новости".

Во время вспышки в городе выявлены не меньше 200 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населённых пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post. По оценке государственных СМИ КНР, вспышка уже сильнее, чем первоначальная в Ухане, откуда коронавирус распространился по всему миру.

Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.

Население Нанкина – 8,5 миллиона человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.

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