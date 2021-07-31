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Ученые спрогнозировали появление суперопасного штамма COVID-19

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  • 31.07.2021, 8:06
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Ученые спрогнозировали появление суперопасного штамма COVID-19
Фото: immunogenx

Эксперты в Великобритании представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса.

Один из них подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), сообщает РИА "Новости".

Ученые описали гипотетические сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.

В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание варианта коронавируса с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.

"Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.

Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, снижением передачи коронавируса, минимизацией ввоза новых вариантов из-за границы, продолжением разработки лекарств против COVID-19 и с помощью ряда других мер.

Одним из вероятных сценариев ученые в Британии также называют появление вариантов, устойчивых к препаратам и вакцинам против COVID-19, к чему может привести активная вакцинация населения.

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