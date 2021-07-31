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Плачевный результат

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  • 31.07.2021, 8:12
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Плачевный результат

Когда из-под палки, эффективность страдает — научно доказано.

Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе прокомментировал выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

— Результаты Беларуси на Олимпийских играх в Токио плачевны — ноль медалей. И это при том, что Лукашенко напутствовал свою делегацию как перед отправкой на фронт. По словам Александра Лукашенко, лозунг «спорт вне политики» устарел. Запад душит нас санкциями — так дайте им всем достойный отпор.

По его наблюдениям, пока что фронтовое напутствие не работает.

— И это вдвойне обидно на фоне российских успехов. Россия — это, конечно, союзник, но по большому счету и ей неплохо наглядно продемонстрировать, что белорусы тоже не лыком шиты.

«Коммерсантъ» напомни о том, как Лукашенко объяснил причину неудач на Олимпиаде. Мол, «с одной стороны, алчность — кроме денег спортсмены ничего не видят, а с другой, революционные протестные настроения».

— Действительно, недовольство есть и в спортивной среде, равно как и во всех остальных. При этом сложно сказать, насколько подобное выступление простимулирует олимпийцев исправиться и выступать лучше, — рассуждает обозреватель издания. И предостерегает, что «Беларусь рискует остаться без национальной команды». Мол, были уже в истории примеры, когда спортсмены из несвободных стран становились невозвращенцами.

— То, что Лукашенко об этом говорит, не удивляет. Плохо, что данная точка зрений порой владеет умами. У нас же все-таки не крепостное право. Ведь задача государства не в том, чтобы выращивать лояльных себе спортсменов, а заодно артистов, музыкантов, писателей и поэтов, а в случае неуспехов или непослушания подвергать их всех публичной порке, — пишет Дмитрий Дризе.

И делает неутешительный прогноз:

— Подобное мышление вряд ли будет способствовать высоким достижениям. Просто время сейчас немного другое — чай не XVIII век и даже не XIX-й. Когда из-под палки, эффективность страдает — научно доказано.

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