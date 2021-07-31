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Россия вернула в Беларусь тонны томатов

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  • 31.07.2021, 8:20
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Россия вернула в Беларусь тонны томатов
Фото: tut.by

Было обнаружено, что помидоры заражены вирусом.

На прошлой неделе в Псковской области России сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 117 тонн помидоров из Беларуси.

Семь партий томатов, произведенных предприятиями Витебской, Минской и Могилевской областей, следовали на оптовые фирмы в Смоленской области, Санкт-Петербурге, Белгороде и Москве. В пункте карантина растений «Долосцы-1» было обнаружено, что помидоры заражены вирусом мозаики пепино. Это подтвердили и лабораторные исследования.

В результате ввоз в Россию 117 тонн томатов был запрещен, их вернули в Беларусь, сообщает Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Также на прошлой неделе почти 150 тонн зараженных томатов производства ОАО «ДорОрс» не пропустили в Россию в Смоленской области. После этого поставки помидоров в РФ с этого предприятия были запрещены.

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