Таблетка успокоительного из NASA3
- Telegram-канал «Серпомпо»
- 31.07.2021, 8:26
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Грешно смеяться над больными людьми.
Который день позорно колбасит российский модуль «Наука», запущенный к МКС с опозданием на полтора десятилетия.
То у «Науки» проблемы с орбитой. Потом, наконец, модуль пристыковался к МКС, но включились двигатели, и станция развернулась. Теперь российские космонавты хотят на время перейти в американский модуль МКС. Но, главное, что «Науку» перед полетом РПЦ освятила вместе с ракетой.
NASA ведет себя спокойно – с пониманием, достойно, по-деловому. Отложило испытательный полет своего корабля. Не говорит Рогозину, что лучше бы он на батуте прыгал, ничего про дрель не выдумывает.
Представьте, что подобные проблемы возникли с американским кораблем. Какое бы здесь полезло превосходство, как бы скакали и играли пропагандисты: вот, мол, ваша хваленая американская техника.
Урок от Соединенных Штатов свихнувшейся от комплексов российской патриотической шпане. Таблетка успокоительного из NASA. Открой рот, Захарова. Проглоти. Запей. Скажи что-нибудь. А лучше – молчи.
Telegram-канал «Серпомпо»