закрыть
31 июля 2021, суббота, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Таблетка успокоительного из NASA

3
  • Telegram-канал «Серпомпо»
  • 31.07.2021, 8:26
  • 4,092
Таблетка успокоительного из NASA

Грешно смеяться над больными людьми.

Который день позорно колбасит российский модуль «Наука», запущенный к МКС с опозданием на полтора десятилетия.

То у «Науки» проблемы с орбитой. Потом, наконец, модуль пристыковался к МКС, но включились двигатели, и станция развернулась. Теперь российские космонавты хотят на время перейти в американский модуль МКС. Но, главное, что «Науку» перед полетом РПЦ освятила вместе с ракетой.

NASA ведет себя спокойно – с пониманием, достойно, по-деловому. Отложило испытательный полет своего корабля. Не говорит Рогозину, что лучше бы он на батуте прыгал, ничего про дрель не выдумывает.

Представьте, что подобные проблемы возникли с американским кораблем. Какое бы здесь полезло превосходство, как бы скакали и играли пропагандисты: вот, мол, ваша хваленая американская техника.

Урок от Соединенных Штатов свихнувшейся от комплексов российской патриотической шпане. Таблетка успокоительного из NASA. Открой рот, Захарова. Проглоти. Запей. Скажи что-нибудь. А лучше – молчи.

Telegram-канал «Серпомпо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип