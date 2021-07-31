Таблетка успокоительного из NASA 3 Telegram-канал «Серпомпо»

31.07.2021, 8:26

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Грешно смеяться над больными людьми.

Который день позорно колбасит российский модуль «Наука», запущенный к МКС с опозданием на полтора десятилетия.

То у «Науки» проблемы с орбитой. Потом, наконец, модуль пристыковался к МКС, но включились двигатели, и станция развернулась. Теперь российские космонавты хотят на время перейти в американский модуль МКС. Но, главное, что «Науку» перед полетом РПЦ освятила вместе с ракетой.

NASA ведет себя спокойно – с пониманием, достойно, по-деловому. Отложило испытательный полет своего корабля. Не говорит Рогозину, что лучше бы он на батуте прыгал, ничего про дрель не выдумывает.

Представьте, что подобные проблемы возникли с американским кораблем. Какое бы здесь полезло превосходство, как бы скакали и играли пропагандисты: вот, мол, ваша хваленая американская техника.

Урок от Соединенных Штатов свихнувшейся от комплексов российской патриотической шпане. Таблетка успокоительного из NASA. Открой рот, Захарова. Проглоти. Запей. Скажи что-нибудь. А лучше – молчи.

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