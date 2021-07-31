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Белорусская промышленность утопает в миллиардных долгах

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  • 31.07.2021, 8:41
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Белорусская промышленность утопает в миллиардных долгах

Власти обновили информацию о состоянии дел в промышленности страны.

Флагманы отрасли продолжают наращивать миллиардные долги.

Ранее сайт banki24.by уже писал, что июньские результаты флагманов промышленности стали самыми плохими в 2021 году. К началу 3 квартала складские запасы в отрасли оказались выше 5 млрд BYN.

По официальной оценке, промышленное производство в Беларуси за июнь 2021-го приросло к сопоставимому месяцу 2020 года на 6,9%. Это является худшим приростом с начала текущего года.

В июне на Минщине и Витебщине произошло снижение промпроизводства — на 2,3% и 4,6% к аналогичному месяцу 2020 года. За счет кого произошло падение выпуска сказать трудно, так как местные статорганы закрыли информацию об индексах выпуска в разрезе отраслей.

На 1 июля складские запасы в промышленности составили 5,423 млрд BYN. По сравнению со среднемесячным объемом производства запасы достигли 56,8%.

Финансовые результаты флагманов в Беларуси публикуют с отставанием от производственных. Поэтому самые свежие данные в июле будут за 5 месяцев.

Средняя рентабельность продаж в промышленности за 5 месяцев составила 8,9% (против 9,2% в 2020-м). Однако средний показатель — это как средняя температура по больнице.

Среди флагманов промышленности около 19,3% вошли в группу нерентабельных (операционно убыточных), а еще 28,5% показали рентабельность в пределах 0–5%. Таким образом, в 2021 году медианная рентабельность в отрасли лишь немногим выше 5%.

Только 7,7% флагманов имели рентабельность продаж не ниже 20% и лишь 2,2% — от 30% и выше. Сравните это с темпами инфляции в белорусской экономике за тот же период.

Например, в потребительском секторе цены за 5 месяцев выросли на 8,6% к 2020 году, в промышленном — на 10%%. При таком росте цен и высоких ставках на кредиты многие предприятия работают в режиме выживания.

Суммарные долги флагманов промышленности к 1 июня составили 94,2 млрд BYN. По сравнению с началом года объем задолженности вырос на 22%.

На погашение кредитов и займов промышленники потратили в 2021 году 21 млрд BYN. Сумма затрат на погашение долгов выросла к сопоставимому периоду 2020 года на 13,6%. На эти цели у флагманов промышленности ушел эквивалент 33,7% выручки.

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