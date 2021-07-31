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Ябатьку из пропагандистской газеты осудили на шесть суток за надпись на футболке

  • 31.07.2021, 8:51
  • 3,802
Ябатьку из пропагандистской газеты осудили на шесть суток за надпись на футболке

На суде он говорил, что поддерживает Лукашенко.

Активиста про-лайф организаций и корреспондента пропагандистской газеты "Вечерний Могилев" Игаэл Йегуди задержали в Минске и назначили 6 суток ареста за несанкционированный пикет, сообщили правозащитники.

Задержали его 27 июля на проспекте Независимости. По данным правозащитников, правоохранителям не понравилась футболка Йегуди с надписью "Против насильственной вакцинации". В итоге в Ленинском РУВД на мужчину составили протокол по ст.24.23 КоАП - за несанкционированный пикет.

Судили ябатьку 30 июля. Его дело рассматривала судья Татьяна Шотик. По информации правозащитников, Йегуди в самом начале заседания заявил, что сотрудники ИВС на Окрестина ему говорили, что он не имеет никаких прав, его не ознакомили с протоколом и не позволили позвонить адвокату. Поэтому мужчина потребовал соблюдения прав в местах лишения свободы.

На суде ябатька не понимал, почему его судят и несколько раз заявлял о нарушении его прав. Также добавил, что он известен тем, что поддерживает Лукашенко.

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