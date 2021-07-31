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Как чувствует себя мальчик, который вынес из огня младшего брата

  • 31.07.2021, 9:15
Как чувствует себя мальчик, который вынес из огня младшего брата

12-летнему Роману Когодовскому уже сделали все необходимые операции.

12-летний Рома Когодовский, который 28 апреля вынес из горящего дома маленького братика, все еще на лечении в Минске, в Республиканском ожоговом центре. Есть хорошие новости: мальчику больше не будут делать операции. Серия операций по пересадке кожи закончилась, впереди новые этапы – заживление, восстановление. И еще одна хорошая новость: Рома уже пробует понемногу дышать сам, рассказал kp.by его отчим Алексей Стадольник.

- Он еще на ИВЛ, но врачи дают ему иногда подышать самостоятельно, - рассказал Алексей. – Жизнь потихоньку налаживается, движемся в лучшую сторону и там, и тут.

«Там» - это в Минске, где с обгоревшим Ромой практически постоянно находится его мама, Мария. «Тут» - в деревне в Мядельском районе, где Алексей остался с двумя младшими сыновьями, шестилетним Мишей и полуторагодовалым Ваней.

Тот пожар оставил семью ни с чем. Сгорело все – дом, имущество, документы. Местные власти перебрали несколько вариантов, как помочь погорельцам. Выбрали оптимальный: пока Мария и Алексей не построят новый дом, семью заселили в арендный дом. Большой, площадью около 200 «квадратов». От уплаты аренды семью освободили.

Материальная помощь, говорит Алексей, им уже не требуется.

- Мы обустроились, все хорошо. Главное, чтобы Рома поскорее поправился. Младший-то еще говорить не умеет, а Миша скучает, спрашивает, где он, когда домой приедет, - говорит Алексей.

Напомним, пожар в доме многодетной семьи в деревне Сидоровичи Мядельского района случился 28 апреля. 12-летний Рома Когодовский был дома вместе с младшим братом Ваней. Он вынес малыша из горящего дома, разбив стеклопакет в окне на кухне. Ваня не пострадал, а у Ромы было обожжено более 60 процентов тела, кроме того, мальчик порезался, когда разбивал стекло. Мальчика на вертолете доставили в Минск, в Республиканский ожоговый центр.

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