Белорус выиграл золото в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио 31.07.2021, 9:48

Месяц назад ему исполнилось 20 лет.

Сегодня в олимпийском Токио завершились соревнования по прыжкам на батуте. Из квалификации в финал турнира вышли восемь спортсменов. Среди них два белоруса: Иван Литвинович попал в финал с первой строчки, Владислав Гончаров — со второй. В финале турнира Литвинович занял первое место. Гончаров оказался на четвертом, сообщает onliner.by.

Ивану Литвиновичу месяц назад исполнилось 20 лет. В 2019 году на чемпионате мира в Токио он взял серебряную медаль в индивидуальных выступлениях.

25-летний Владислав Гончаров считался фаворитом турнира. Он был олимпийским чемпионом в 2016 году. Брал золото и серебро на чемпионате Европы в Сочи в этом году.

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