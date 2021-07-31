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Пока Путин играл в «геополитику», в России случился коллапс

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  • Лия Корнилова
  • 31.07.2021, 9:57
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Пока Путин играл в «геополитику», в России случился коллапс
фото: Алексей Никоноров

В России стремительно растут цены.

На днях президент США, выступая перед нацразведкой, сказал, что Владимир Путин находится в «трудном положении» и у него есть «настоящая проблема», так как российская экономика опирается исключительно на ядерное оружие и нефть.

«Когда я был с господином Путиным [в Женеве 16 июня], у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что? — восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его ещё более опасным», — сказал Байден.

На это последовала мгновенная реакция Кремля. «Ну они [заявления Байдена] как минимум неверны по своей сути. Здесь, наверное, нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками нацразведки. Понятно, что в этой аудитории востребованы бравурные заявления», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Байден озвучивает посылы, которые готовят его аппарат и помощники, «и тут налицо ошибочное знание и понимание современной России».

«Да, Россия — крупнейшая ядерная держава, очень ответственная ядерная держава. И да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего нет — в корне неверно», — сказал он. По словам Дмитрия Пескова, ядерное оружие — это высокотехнологичная сфера, которая имеет своё продолжение в гражданском производстве. Он отметил, что экспорт сельхозпродукции приносит России больше денег, чем продажа оружия (Дмитрий Сергеевич нашёл, чем гордиться — экспортом сырья, вместо организации производства в России и экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью).

И пока в Кремле рассказывают россиянам, «как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной», новостная лента в России похожа на эпитафию. Кстати, о космических кораблях… 30 июля российский многоцелевой модуль «Наука», который планировали запустить ещё в 2007 году, пристыковался к МКС. Не успел «остыть» твит главы «Роскосмоса» о том, что «с сегодняшнего дня иностранцы учатся произносить новое русское слово — НАУКА», как произошло внештатное включение двигателей модуля, что привело к развороту станции на 45 градусов. Команде удалось вернуть её в нормальное положение, однако американцы отложили тестовый запуск корабля Starliner на МКС. «Этот шаг даёт команде Международной космической станции время для продолжения проверки недавно прибывшего модуля „Наука“ Роскосмоса и обеспечения готовности станции к прибытию Starliner», — объяснили в NASA. Рогозин не соврал, и иностранцы научились произносить слово «наука», правда, в негативном контексте.

В России стремительно растут цены. По данным Росстата, за последний год курятина подорожала на 19%, рыба — на 9%, подсолнечное масло и яйца — на 27%, сахар — на 44%. За январь-июнь гречка стала дороже на 10%, картофель — на 69%, капуста — на 93%, а рост цен на морковь достиг 142% (местная морковь стоит дороже привозных бананов). Подорожала электроэнергия до исторического максимума. Оптовые цены на бензин подскочили на 20–30% с начала года и обновили абсолютные максимумы, из-за чего правительство России пригрозило запретить экспорт.

Партия власти «Единая Россия» заявила, что «разрабатывает меры», чтобы снизить цены на продукты из «борщевого набора» — морковь, картофель, лук, свекла, капуста. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак пообещал, что они снизятся в течение ближайших двух недель. Пока Владимир Путин занимается «геополитикой», к примеру, пишет статьи о якобы историческом единстве русских и украинцев и распространяет фейки о коренных народах в Украине, его партия накануне выборов в Госдуму-2021 бегает с кнутом и пряником за продавцами, потому что у электората нет денег на морковь и картошку для супа…

По данным Росстат, только 3,7% россиян могут похвастаться доходом от 100 тысяч рублей ($1370) в месяц, 8,1% — больше 75 тысяч ($1025). Половина населения (50,5%) страны, которая занимает второе место в мире по добыче газа и нефти, живёт на сумму до 27 тысяч рублей ($370) ежемесячно. Каждый третий (32,3%) получает меньше 19 тысяч рублей ($260), практически каждый пятый (19,2%) имеет доход ниже 14 тысяч рублей ($190) в месяц. По итогам 2020 года в России за чертой бедности оказалось 12,8% населения страны (17,8 млн человек) — только по официальным данным. Это даже не бедность, а нищета, ведь официальный порог установлен на уровне 11 329 рублей ($155) в месяц.

Как показало исследование, проведённое по заказу Рыбного союза и ритейлеров, каждый десятый горожанин в России не ест рыбу. Раз в неделю её может себе позволить каждый третий, а каждый второй хотел бы потреблять больше, но не может. По данным Росстат, среднедушевое потребление рыбы стагнирует, хотя отрасль демонстрирует почти рекордные показатели вылова — рыба идёт на экспорт. Ещё хуже ситуация в семьях с детьми… В частности, для семей с детьми в России овощи, фрукты и мясо становятся экзотикой — а после рождения третьего ребёнка многие переходят на хлеб и картошку. Чем больше в семье детей — тем хуже её финансовое положение и тем труднее сохранять приемлемый уровень жизни. Многодетные семьи в России пытаются компенсировать нехватку мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей хлебом, дешёвыми макаронами и картофелем.

Ситуация патовая, а на носу — выборы в Госдуму в сентябре. В кулуарах говорят, что власти столкнулись с резким ростом числа россиян, считающих, что они резко обеднели за прошедший год. Из новой аналитики Центробанка России следует, что с января 2021 года их стало больше в два раза — теперь в резком падении доходов признается каждый пятый житель страны-бензоколонки. В преддверии выборов эти данные особо тревожат руководство страны — обнищание населения негативно отражается на и без того невысоком рейтинге партии «Единая Россия».

В России выборы проходят по принципу «неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали», но перспектива голодных бунтов не может не беспокоить власть. К тому же, в Евросоюзе предупредили, что там могут не признать итоги. «Представители [комитета Европарламента по иностранным делам] пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов к тому, чтобы воздержаться от признания российского парламента, если будет сочтено, что парламентские выборы 2021 года были проведены с нарушением демократических принципов и международных норм», — в частности, сказано в заявлении от 15 июля. С учётом того, что в голосовании будут принимать участие жители оккупированных украинских территорий, Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Евросоюз не сможет признать их итоги.

Чтобы хоть как-то улучшить фон, Владимир Путин поручил начать выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей ($140) с понедельника, 2 августа. Президент России пообещал раздать эти деньги ещё в апреле, выступая с ежегодным посланием перед Совфедом, якобы для того, чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году. Но с учётом того, что выплаты планировалось начать с 16-го августа, за месяц до парламентских выборов (17–19 сентября), всё это выглядело как подкуп электората.

Правда, вряд ли выплаты поправят рейтинги Владимира Путина и «Единой России». Во-первых, по 10 тысяч рублей получат только родители школьников. Во-вторых, их не хватит даже на то, чтобы купить ребёнку простую школьную форму, а ведь ещё надо приобрести сумку, школьно-письменные принадлежности, учебно-методический материал, сделать взносы на школьные нужды и прочее. По данным «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), в 2020 году родители потратили на подготовку к школе в среднем 35 тысяч рублей — в 3,5 раза больше. С учётом стремительного роста цен в России, собрать ребёнка в школу в 2021 году будет ещё дороже. И своей подачкой власти достигнут обратной цели — усилят раздражение в российском обществе.

Пока Путин играл в «геополитику», в том числе в отношении Украины, в России случился коллапс. Обнищание и вымирание населения, лесные пожары, которые видны из космоса, цензура и репрессии — в РФ наступает эпоха страха, голода и нищеты.

Лия Корнилова, «Обозреватель»

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