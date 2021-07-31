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Литовские пограничники за пятницу задержали 117 мигрантов, прорывавшихся через Беларусь

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  • 31.07.2021, 10:06
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Литовские пограничники за пятницу задержали 117 мигрантов, прорывавшихся через Беларусь

Всего с начала года на границе был остановлен 3 401 мигрант.

Литовские пограничники за пятницу задержали 117 мигрантов, которые нелегально пересекли границу с Беларусью, сообщается на официальном статистическом портале Литвы.

Всего с начала года на границе был остановлен 3 401 мигрант, 2 212 из них представились гражданами Ирака или имели подтверждающие документы. Всего задерживались граждане 24 стран.

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