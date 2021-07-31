Житель Барановичей получил космический счет за воду 8 31.07.2021, 10:30

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Чем все закончилось?

Коммунальные службы, насчитавшие жильцам квартиры в новостройке на улице Мицкевича почти 98 рублей за подогрев 1,5 кубометров воды, настаивают на том, что расчет был верным. Но новая жировка пришла вдвое меньше предыдущей. Intex-press разбиралась в этом вопросе.

О проблеме семьи Алляновых, которым за май насчитали нереальную сумму за подогрев воды – 97,79 рубля за полтора кубометра, редакция писала в начале июля.

Тогда получить оперативный комментарий в ЖРЭУ не удалось: там пояснили, что ситуация, которая сложилась у семьи Алляновых с оплатой коммунальных услуг, «индивидуальная и нужно в ней разбираться».

Мы отправили запрос, в котором попросили пояснить, откуда взялась такая сумма, не ошиблись ли коммунальные службы с расчетами, а если ошиблись, то как будут выходить из сложившейся ситуации.

Чем больше жильцов, тем меньше платить?

В ответе, который мы получили на днях, было сказано, что «в многоквартирном жилом доме с центральной системой горячего водоснабжения при открытии задвижек подачи горячей воды производится циркуляция воды по системе, следовательно, происходит потеря тепловой энергии даже при отсутствии водозабора. Как только потребители открывают кран с горячей водой, происходит водозабор и затраты по поддержанию горячей воды в системе распределяются потребителями пропорционально по потребленному объему горячей воды».

Проще говоря, как только дом подключили к системе горячего водоснабжения, температуру воды в ней необходимо поддерживать постоянно, даже если жильцы ею пользуются мало или не пользуются вовсе. А затраты на то, чтобы по системе циркулировала вода нужной температуры, должны возмещать жильцы. Следовательно, чем меньше человек живет в доме, тем большую сумму затрат каждому отдельному жильцу приходится компенсировать. А счетчики, получается, нужны лишь для того, чтобы затраты делились не поровну, а в зависимости от того, кто сколько горячей воды потребил.

«Жильцам разъяснялось, что включение услуги горячего водоснабжения при низкой численности собственников помещений в доме экономически нецелесообразно и повлечет большую стоимость при начислении за услугу, однако по их просьбам горячее водоснабжение было включено 29 марта. До этого они жили без горячей воды, – пояснили в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи». – Обычно, при долевом строительстве, практически все собственники вселяются сразу, поэтому такой проблемы и не возникает. Если хотя бы 50% собственников заселились, то оплата за эту услугу была бы гораздо меньше».

Есть вопросы

Казалось бы, система расчета вполне понятна. Но у нас она вызвала несколько вопросов.

Во-первых, в каком конкретно документе прописано, что человек должен платить не за ту воду, которую вылила его семья, а, грубо говоря, за всю горячую воду в доме? В ответе ЖРЭУ мы не нашли ни одной отсылки к действующему законодательству.

Во-вторых, следуя логике коммунальных служб, за апрель семья Алляновых должна была получить такую же «тяжелую» жировку, как и за май, ведь количество жильцов в доме на Мицкевича если и изменилось, то явно не в сторону уменьшения. Но в апреле семье выставили счет в 32,28 рубля. Более того, за июнь, по словам Сергея Аллянова, тоже пришла «нормальная» жировка.

– По новой жировке заплатить за коммунальные услуги придется около 42 рублей. Но почему так сделали, никто не объяснил. Видимо, сами молча все пересчитали, – отметил Сергей Аллянов.

В общем, так как новостроек в городе сдается немало и многие горожане могут столкнуться с теми же вопросами, мы решили все-таки прояснить ситуацию.

Хождение по кругу

Так как в Барановичах нам так и не удалось найти специалиста, который бы четко рассказал, какие законодательные акты регулируют вопросы оплаты за подогрев горячей воды в домах (а мы обращались даже к независимому юристу, специализирующемуся на теме ЖКХ), мы решили пойти выше и для начала позвонили в Брестское областное управление ЖКХ.

Однако там нам ответили, что «разбираться в этом вопросе нужно с местными организациями».

Затем мы попытались дозвониться в Министерство ЖКХ, но в течение четырех дней мы набирали все номера телефонов, указанные на сайте, а трубку ни по одному из них никто так и не взял.

Не помогла нам и служба 115. Нет, на специалиста, который теоретически должен был нам дать консультацию, переключили, однако от него мы лишь услышали, что отвечать на такие вопросы не входит в его компетенцию, поскольку он лишь распределяет заявки.

В итоге мы решили обратиться в компанию, которая специализируется на оказании услуг, связанных в том числе с разъяснением белорусского законодательства.

Там с отсылкой на конкретные законодательные акты нам подтвердили, что сумма оплаты за подогрев воды насчитывается по прибору группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, который должен стоять в доме: показания общего счетчика делятся на каждого плательщика пропорционально тому, сколько горячей воды они потребили. И только если общего счетчика в доме нет, оплата идет исходя из объемов потребления горячей воды каждым плательщиком.

– По всей видимости, в доме есть общий счетчик расхода тепловой энергии и по его показаниям потребление тепловой энергии распределяется между жильцами, пропорционально потреблению горячей воды по показаниям индивидуальных приборов учета, – сообщил Олег Бандык, юрист компании «Экспертцентр».

Он также пояснил, что в данном случае потребители вправе запросить у ЕРСЦ подробный расчет платы за горячее водоснабжение с показаниями прибора группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды либо указанием, откуда и каким образом был определен расход тепловой энергии на подогрев воды. При наличии спора потребители вправе подать жалобу в местный исполком, а также в суд.

Также юрист подчеркнул, что, если потребители подозревают, что в доме может быть, к примеру, утечка горячей воды, они вправе обратиться в управляющую домом организацию с требованием провести осмотр и устранить возможные неполадки.

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