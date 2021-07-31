Стало известно, кого подозревают в убийстве президента Гаити 31.07.2021, 10:58

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Жовенель Моиз

фото: gettyimages

Место пребывания фигуранта неизвестно.

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза правоохранители подозревают бывшего судью Верховного суда, который встречался с некоторыми колумбийскими наемниками накануне трагедии.

Об этом сообщает Reuters (перевод – unian.net) со ссылкой на полицию Гаити.

На этой же неделе правоохранителям выдали ордер на арест подозреваемого, которого уволили из Верховного суда вместе с другими двумя судьями в феврале 2021 года.

Тогда Моиз утверждал, что против него планировали госпереворот.

При этом место пребывания фигуранта дела неизвестно.

По словам полиции, допрошенные наемники подтвердили, что несколько раз были в доме судьи и обсуждали детали преступления.

Кроме того, был также арестован высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Моиза.

Ранее полиция Гаити сообщала о причастности к нападению на Моиза экс-работника Минюста Джозефа Феликса Бадио.

Гибель Моиза спровоцировала в стране масштабные акции протеста – граждане требовали от полиции расследовать дело и наказать виновников. Из-за демонстраций даже отменили панихиду за Моизом.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, однако вскоре умерла от огнестрельной раны в больнице.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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