Во сколько российскому бюджету обходится содержание Лукашенко 11 31.07.2021, 11:13

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Неоплаченные долги год от года растут.

Недавняя встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге продолжалась пять часов. Ясно, что одной из главных тем было экономическое сотрудничество двух стран. Точнее сказать, насколько крепкой будет российская «подпорка» под белорусской экономикой, которая без нее, конечно, не обойдется, пишет чешское издание iRozhlas (перевод — inosmi.ru).

А как это выглядит на практике? Приведу несколько примеров. В начале лета Беларусь получила от России очередной транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Полгода назад Минск получил столько же. На первый взгляд, может показаться, что это обыкновенный кредит, который одна страна дает другой, а при выплате получает свой оговоренный процент.

Но, как подчеркивают эксперты, в российско-белорусских отношениях этот нормальный механизм не работает. Проценты все множатся, неоплаченные долги год от года растут, а Минск продолжает получать от Москвы все новые и новые кредиты.

Этот формат финансового «сотрудничества», когда Россия просто дотирует белорусскую экономику, формировался на протяжении многих лет. По оценке Международного валютного фонда, только в 2005 — 2015 годах белорусская экономика получила от России 106 миллиардов долларов.

Свою роль играют и цены на энергоносители, то есть российскую нефть и газ. Показательный пример — природный газ, стоимость которого для Беларуси сейчас в три с половиной раза ниже, чем максимальная цена для западных покупателей.

Еще один способ законно помогать белорусской экономике — привилегии для белорусских компаний при выходе на российский рынок.

Другим партнерам России, например из Евразийского экономического союза, подобные преимущества недоступны. Именно эти меры и держат на плаву целые отрасли белорусской экономики, прежде всего машиностроение и пищевую промышленность. По подсчетам Исследовательского института энергетики и финансов, подобная система принесла белорусской экономике в 2011 — 2020 годах 11 миллиардов долларов.

Таким образом, речь идет о десятках или даже сотнях миллиардов долларов, которые путинский режим буквально вкачивает в режим Лукашенко.

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