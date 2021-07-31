Морской биолог нашел настоящих Губку Боба и Патрика 1 31.07.2021, 11:21

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иллюстрационное Фото: Nickelodeon

Скорее всего, один из них съест другого.

Морской биолог Кристофер Ма обнаружил морскую звезду и губку, которые очень похожи на Губку Боба и Патрика из мультсериала. На глубоководной фотографии совпало все, даже цвет, отмечает «Медуза».

Фото сделали с помощью аппарата Okeanos Explorer в Атлантическом океане на глубине 1885 метров. Ма поразило сходство морских обитателей с мультяшными героями. Дело в том, что губки рода Hertwigia редко бывают прямоугольными, да и желтый цвет для них – редкость. Морская же звезда Chondraster, напротив, ничем не отличается от своих сородичей. Но само соседство розовой морской звезды и губки кажется поразительным.

Вместе с тем, находиться рядом друг с другом долго они вряд ли будут. Вероятно, что вскоре морская звезда просто-напросто съест губку.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

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