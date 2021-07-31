В Беларуси нехватка госуправленцев 9 31.07.2021, 11:35

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фото: Еврорадио

Виной тому соцнагрузка и плановые показатели.

На сайте Минского облисполкома размещено объявление, в котором сообщается о 42-х вакантных местах управленцев госорганизаций в различных сферах. Больше всего в Минской области не хватает директоров-«хозяйственников» в агросекторе, сообщает «Еврорадио».

Зарплаты предлагают разные. Есть вполне «директорские» заработки: например, в «Витебскоблгазе» заместителю директора по безопасности предлагают 3512,14 рубля, а на такой же должности в «АГАТ-системы управления» — 3326,06 BYN.

А в отделе физической культуры, спорта и туризма Речицкого райисполкома директору специализированной спортивной школы обещают 550 рублей в месяц. Главное требование

— наличие физкультурного образования.

— Почему такая маленькая зарплата? Потому что бюджетная организация, — отвечают в Речицком отделе спорта и туризма. — Можно будет получить немного больше. Рабочий график с 8.30 до 17.30. Бывает так, что нужно в выходные выйти. Нам еще и заместитель по основной деятельности нужен.

Зарплата зависит еще и от премии, потому что бывают такие ситуации, что нет экономии [средств. — ред.]. Мы вот укажем в объявлении зарплату в тысячу рублей, человек придет, а мы скажем: где же мы вам ее возьмем?

По словам чиновницы, директора в спортивную школу ищут уже давно.

Почему сложилась такая ситуация?

Маленькие зарплаты директорам предлагают далеко не везде, но все равно постоянно есть вакантные места. Может, дело не в зарплатах?

— Тенденция востребованности директоров госпредприятий не новая, она была всегда, — рассказывает аналитик из белорусского HR-сервиса. — Во-первых, госпредприятие работает в совершенно других условиях. Частная организация работает, платит налоги, не нарушает законодательство, и, в принципе, этого достаточно. Госпредприятие несет повышенную социальную нагрузку и имеет кучу показателей, которые оно должно выполнять. К тому же, на госпредприятии заработная плата не всегда догоняет уровень зарплат частных организаций, поэтому сложно бывает найти кандидатов.

За поиском компетентных управленцев в частные компании по рекрутингу чиновники с предприятий обращаются нечасто.

— Для того, чтобы оплатить нашу услугу, предприятию нужно иметь для этого бюджет и фонды, за которые нужно отчитаться. К тому же, закупка услуг и товаров в этом случае производится на тендерной основе.

Есть ли разница в уровне компетентности топ-менеджера госпредприятия и директора частной компании?

— Они не хуже и не лучше друг друга, просто они очень разные, потому что очень разные экономики, — продолжает аналитик. — Если сейчас всю экономику сделать частной, то резко не будет хватать руководителей частных компаний. Откуда возьмется столько людей соответствующей компетенции? Как говорится, земля должна их родить, экономика должна их воспитать. На это понадобится несколько лет, но они появятся.

Разговаривая с управленцем госпредприятия — например, в аграрном секторе, — понимаешь, что перед человеком стоят очень непростые задачи. Я бы даже сказал, что мозги у этих людей неплохо соображают. Но они могут не пользоваться каким-то специализированным софтом, скажем, 1С:ERP [комплексная информационная система для управления деятельностью предприятия. — ред.]. Потому что ему нужно отвечать за показатели, там совершенно другая реальность, и директор пытается ей соответствовать.

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