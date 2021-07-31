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Темп промышленного роста Китая упал до минимума за полтора года

  • 31.07.2021, 11:45
Темп промышленного роста Китая упал до минимума за полтора года

Эксперты связывают замедление темпов с повышением цен на сырье и логистику.

Темпы промышленного роста Китая, начавшегося в стране год назад, заметно замедлились после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Судя по индексу менеджеров по закупкам (PMI), обнародованному китайским государственным статистическим ведомством в субботу, 31 июля, этот показатель опустился в июле до 50,4 пункта. В июне он составлял 50,9 пункта, пишет сайт DW.

Уровень PMI выше 50 говорит о росте в промышленном секторе. Нынешний показатель - самый низкий с февраля 2020 года, когда КНР начала последовательно вводить периоды жестких локдаунов, чтобы остановить распространение коронавируса.

Почему замедлился промышленный рост Китая?

Замедлению темпов промышленного роста в КНР способствовали повышение цен на сырье и логистических затрат, задержки поставок в мировой торговле, а также природные катаклизмы, в частности, наводнение в центральной части Китая. Вместе с тем аналитики рассчитывали, что сокращение темпов промышленного роста в стране окажется минимальным и в июле индекс менеджеров по закупкам составит порядка 50,8 пункта.

Важную роль сыграл показатель промышленного экспорта, рассчитываемый в PMI особой статьей. В Китае он снижался три месяца подряд и достиг в июле уровня в 47,7 пункта.

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