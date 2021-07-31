закрыть
31 июля 2021, суббота, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган объявил Анталию и другие районы лесных пожаров зонами бедствия

  • 31.07.2021, 12:32
Эрдоган объявил Анталию и другие районы лесных пожаров зонами бедствия
Иллюстрационное фото

Осталось локализовать еще 10 очагов возгорания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров, бушующих на юге страны, зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.

Об этом сообщает «Анадолу».

«Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения», — заявил Эрдоган.

Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

Министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что по состоянию на утро субботы, 31 июля, пожарники локализовали 98 из 88 очагов лесных пожаров. Тушение еще 10 продолжается.

К ликвидации огня привлекли 45 вертолетов, шесть самолетов и тысячи пожарных машин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников