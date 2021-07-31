Эрдоган объявил Анталию и другие районы лесных пожаров зонами бедствия 31.07.2021, 12:32

Иллюстрационное фото

Осталось локализовать еще 10 очагов возгорания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров, бушующих на юге страны, зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.

Об этом сообщает «Анадолу».

«Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения», — заявил Эрдоган.

Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

Министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что по состоянию на утро субботы, 31 июля, пожарники локализовали 98 из 88 очагов лесных пожаров. Тушение еще 10 продолжается.

К ликвидации огня привлекли 45 вертолетов, шесть самолетов и тысячи пожарных машин.

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