Эрдоган объявил Анталию и другие районы лесных пожаров зонами бедствия
- 31.07.2021, 12:32
Осталось локализовать еще 10 очагов возгорания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров, бушующих на юге страны, зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.
Об этом сообщает «Анадолу».
«Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения», — заявил Эрдоган.
Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.
Министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что по состоянию на утро субботы, 31 июля, пожарники локализовали 98 из 88 очагов лесных пожаров. Тушение еще 10 продолжается.
К ликвидации огня привлекли 45 вертолетов, шесть самолетов и тысячи пожарных машин.