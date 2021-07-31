Белорусская дизайнер продает свою коллекцию в помощь политзаключенным

Белорусская дизайнер продает свою коллекцию в помощь политзаключенным1
- 31.07.2021, 12:44
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Платье можно заказать до 10 августа.
Белорусская дизайнер Алена Штайнке запустила продажу своей коллекции для помощи женщинам-политзаключенным. Об этом «Белсату» сообщили в Белорусском женском фонде.
«Купить платье и помочь тем, кто в беде! Судьба моей коллекции «LOVE», видимо, была предопределена. Я хочу пожертвовать белорусскому женскому фонду прибыль от продажи коллекции на помощь женщинам-политзаключенным. Вы можете помочь мне сделать это, заказав платье до 10.08.21. Я выбрала эту дату не случайно. Это особый день в истории Беларуси – день, когда белорусы решили взять свою судьбу в свои руки», – сообщает Алена Штайнке.
Ткань, длину, сочетание цветов (в пределах белого, красного и черного) и другие детали можно обсудить с дизайнером.