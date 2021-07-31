Полет рогозинского болта 6 Telegram-канал «СерпомПо»

31.07.2021, 13:00

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космический модуль «Наука»

Фото: twitter.com/NASA

Российское начальство сообщает об успехах в создании нового оружия.

Все у нас «передовое», «не имеющее аналогов в мире».

Проверить эти заявления невозможно в силу секретности таких разработок.

Но есть способ, пролить свет на дутые успехи – оценить в технологическом секторе то, что доступно всеобщему вниманию, что спрятать невозможно.

Яркий пример – космический модуль «Наука». Простая, вроде бы, задача, решали не раз – запустить к МКС и пристыковать. Но, нет – не получилось.

Сегодня в добавление к неполадкам предыдущих дней добавилась еще одна проблема - после стыковки с «Наукой» давление в модуле «Звезда» упало до критической отметки. Создана совместная с НАСА рабочая группа.

Да и как не создать? Когда «при попытке перейти в новый сегмент станции навстречу космонавтам вылетел двухсантиметровый болт».

Везде, где заявления Путина и его подчиненных можно проверить фактами, одно и то же – недоделки, поломки, надувательство. От продажи вакцин за границу до космоса.

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