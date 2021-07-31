Полет рогозинского болта

Полет рогозинского болта6
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 31.07.2021, 13:00
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Российское начальство сообщает об успехах в создании нового оружия.
Все у нас «передовое», «не имеющее аналогов в мире».
Проверить эти заявления невозможно в силу секретности таких разработок.
Но есть способ, пролить свет на дутые успехи – оценить в технологическом секторе то, что доступно всеобщему вниманию, что спрятать невозможно.
Яркий пример – космический модуль «Наука». Простая, вроде бы, задача, решали не раз – запустить к МКС и пристыковать. Но, нет – не получилось.
Сегодня в добавление к неполадкам предыдущих дней добавилась еще одна проблема - после стыковки с «Наукой» давление в модуле «Звезда» упало до критической отметки. Создана совместная с НАСА рабочая группа.
Да и как не создать? Когда «при попытке перейти в новый сегмент станции навстречу космонавтам вылетел двухсантиметровый болт».
Везде, где заявления Путина и его подчиненных можно проверить фактами, одно и то же – недоделки, поломки, надувательство. От продажи вакцин за границу до космоса.
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