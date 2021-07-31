Международная федерация журналистов требует принять меры против белорусского режима 31.07.2021, 13:07

Организация выражает полную солидарность с белорусами.

Международная федерация журналистов призвала принять меры против Минска, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы телеканала «Белсат», пишет сайт ТАСС.

Об этом говорится в опубликованном заявлении МФЖ.

«Суд в Гомеле 27 июля принял решение, что интернет-сайт и социальные сети независимого телеканала «Белсат» являются экстремистскими. МФЖ и ее член - Белорусская ассоциация журналистов призывает международное сообщество принять меры против репрессивной политики белорусского правительства против СМИ», - говорится в документе.

В свою очередь, генсек МФЖ Энтони Белланжер призвал международное сообщество осудить ситуацию в Беларуси.

«Каждый день власти там нарушают свободу СМИ и граждан в полной безнаказанности. МФЖ выражает полную солидарность со всеми белорусскими СМИ и организациями, которые сталкиваются с жесткими репрессиями», - пояснил он.

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