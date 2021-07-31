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Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами

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  • 31.07.2021, 13:19
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Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами
Максим Знак
Фото: tut.by

Известного адвоката будут судить в закрытом режиме.

На официальной странице Виктора Бабарико в telegram опубликовано стихотворение юриста Максима Знака – его реакция на новость о закрытом суде, который начнется 4 августа.

Это подло – судить втихаря.

Низко. Стыдно. И неприлично.

Я публично призвал? К бунту? Я?

Обвините хотя бы публично.

Тайный сговор? С кем, как и когда?

Для чего тайный суд в другом доме?

Тайный суд – это ведь навсегда:

Ведь такое и в Лете не тонет.

Экстремистская группа? Вранье!

Разве что призрак «тройки» кровавый

И, скрывающий имя свое,

Эксперт в черном стыде балаклавы.

Напомним, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им).

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