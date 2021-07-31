Черногория начала требовать COVID-сертификаты для посещения ресторанов
- 31.07.2021, 13:30
Какие правила для туристов?
С 30 июля в Черногории начали действовать новые правила посещения общественных заведений для местных жителей и туристов из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщает Radio Svobodna Evropa (перевод – nv.ua), теперь для того, чтобы посетить рестораны, кафе и бары в помещении, а также ночные клубы и дискотеки необходимо предъявить COVID-сертификат.
Он должен содержать один из следующих пунктов:
информация о вакцинации;
данные негативного теста ПЦР, сделанного не позже 72 часов;
подтверждение о перенесенном COVID не менее 14 и не более 180 дней назад, отрицательный быстрый тест на антиген, сделан не ранее 48 часов.
Одно из этих условий должны соблюдать все работники сферы общественного питания Черногории.
Требования касаются также спортивных и массовых мероприятий, если они будут проведены до 20 августа.
Национальный COVID-сертификат можно получить в медучреждении у врача или в центрах прививок. COVID-сертификат может подгружаться с помощью QR-кода или быть в бумажном виде.
Правила действуют и для туристов. В Черногории будут принимать цифровой COVID-сертификат ЕС и других стран, которые имеют QR-код.
Туристы, у которых есть сертификат о вакцинации без QR-кода, могут верифицировать документ в учреждении здравоохранения в Черногории, он будет действительным все время пребывания в Черногории.
C 24 июля в Черногории ужесточили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 2 августа в стране не будут работать дискотеки и ночные клубы.