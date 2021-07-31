Эксперимент ученых: Меньше работать, чтобы лучше отдыхать 31.07.2021, 13:51

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иллюстрационное Фото

Исландия завершила крупнейший в мире эксперимент по сокращению рабочего времени при полной оплате труда.

В течение последних семи лет островное государство экспериментировало с сокращением рабочей недели. Итоги можно кратко охарактеризовать как «полный успех». Его даже называют «ошеломляющим»: британский аналитический центр Autonomy и Исландская ассоциация за устойчивость и демократию Alda в заключительном отчете пишут о четырехдневной рабочей неделе как об образце для подражания, пишет «Салiдарнасць».

Попытка сократить часы проводилась прежде всего в государственном секторе. В 2015 и 2019 годах в эксперименте приняли участие почти 3000 сотрудников дошкольных и административных учреждений, социальных служб и больниц. Их рабочее время сократилось с 40 до 36 или 35 часов. По словам авторов, все исследования показывают, что «благосостояние резко возросло» без ущерба для производительности.

Авторы исследования особенно упирают на то, что исландский эксперимент смог опровергнуть широко распространенный аргумент работодателей, согласно которому более короткая рабочая неделя ведет к сверхурочной работе и переутомлению. Сокращение рабочего времени фактически привело к тому, что работающие меньше трудились.

По крайней мере, для Исландии это сработало: и работники и работодатели были чрезвычайно довольны более короткой рабочей неделей с полной заработной платой. Работающие говорят, что испытывали меньше стресса и меньше болели, у них оставалось больше времени для семьи и работы по дому, многие смогли беспрепятственно заниматься своими хобби.

Работодателям также не на что было жаловаться, потому что ни производительность в целом, ни индивидуальный объем работ сотрудников не пострадали от сокращения рабочего времени. Более того, согласно исследованию, они по большей части даже улучшились.

Конечно же возникает вопрос: как удалось этого добиться? Главный вывод исследователей – этому способствовало более эффективное управление собственным временем.

Особенно интересен этот практический опыт на фоне пандемии. Например, совещания проходили динамичнее или были вообще заменены электронной почтой. Кроме того, безболезненно были отменены определенные задачи и реорганизованы смены. Одним словом, помогли «внедрение новых стратегий работы на рабочем месте» и «организация задач посредством сотрудничества между обычными сотрудниками и руководителями».

В итоге, судя по всему, для большей части исландцев 40-часовая рабочая неделя ушла в прошлое. Благодаря результатам экспериментов, «укороченная» модель настолько прижилась, что профсоюзы уже пролоббировали сокращение рабочего времени для десятков тысяч своих членов по всей стране на постоянной основе.

86% работающих исландцев, либо уже имеют более короткую продолжительность рабочего дня, либо подписали трудовой договор, дающий им право сокращать свое рабочее время.

Конечно же невозможно однозначно перенести выводы Исландии на экономики других стран. Но одно можно сказать наверняка: на примере острова, где количество рабочих часов в неделю раньше было одним из самых высоких в мире, видно, что прогрессивные изменения возможны и совершенно безболезненны.

Не только Исландия приблизилась к решению проблемы баланса между работой и личной жизнью. Подобные исследования в настоящее время проводятся во многих государствах (не в последнюю очередь в связи с пандемией коронавируса): в Испании, Новой Зеландии, Великобритании, в скандинавских странах.

Многие эксперты уверены, что в развитых государствах не за горами наступление эры 4-дневной рабочей недели, так как сокращение длительности рабочего времени приводит к повышению качества труда, а также благоприятно влияет на эмоциональное состояние человека.

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